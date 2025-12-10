Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Müteahhit Veli Göçer hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Müteahhit Veli Göçer hayatını kaybetti

        Gölcük'te meydana gelen 17 Ağustos 1999 depreminin ardından Yalova Çınarcık'ta çöken binalara ilişkin yargılanan müteahhit Veli Göçer 76 yaşında hayatını kaybetti. Göçer, Sultanbeyli'de toprağa verildi.

        Giriş: 10.12.2025 - 20:52 Güncelleme: 10.12.2025 - 20:52
        Müteahhit Veli Göçer hayatını kaybetti
        Kocaeli Gölcük'te 17 Ağustos 1999 günü meydana gelen depremin hissedildiği Yalova Çınarcık'ta çöken binalara ilişkin yargılamaların ardından 7 yıl 6 ay hapis yatan, 13 Ağustos 2011 günü tahliye edilen müteahhit Veli Göçer hayatını kaybetti.

        76 yaşında vefat eden Göçer'in cenazesi Pendik 15 Temmuz Camii'nde düzenlenen törenin ardından, Sultanbeyli'de toprağa verildi.

