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"Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Hamsilos ve Akliman gibi doğa harikası turizm merkezlerimiz var. Buralar yaz boyunca binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Tabii bunların yanında tarih turizmi var. Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi. Cezaevi yılda 300 bin kişinin ziyaret ettiği bir noktaya geldi. Kente gelenlerin en çok ziyaret ettiği yer oldu. Buranın da daha cazip konuma gelmesi için çalışmalarımız var. Avrupa Birliği projesi uygulanacak. Tamamlandığında ziyaretçi sayısının 800 binlere ulaşmasını bekliyoruz."