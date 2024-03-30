7- Müzik Dinleyin

Müzik dinlemek beyninizdeki dopamin salınımını uyarmanın eğlenceli bir yolu olabilir. İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan çeşitli araştırmalar, müzik dinlemenin beyindeki dopamin düzeylerini artırabildiğini buldu. Araştırma ayrıca müzik terapisinin, depresyon gibi duygudurum bozuklukları veya dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD) gibi nöroçeşitlilik ile yaşayan insanlar için alternatif bir tedavi veya destek mekanizması olarak potansiyele sahip olduğunu ortaya çıkardı.