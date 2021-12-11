75 yaşındaki baba Mike Wittstock, 43 yaşındaki kızı Charlene'in "çok fazla tıbbi müdahale" geçirdiğini ve "çok savunmasız" durumda olmasına rağmen, "çok daha güçlü bir şekilde geri döneceğinden" emin olduğunu söylemişti. Bu durum prensesin sağlık durumunun daha da merak edilmesine yol açmıştı.