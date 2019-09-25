Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Müziğin sesini kısmaları için uyardı, ailecek meydan dayağı yediler

İHA

Bursa'da müzik sesinden şikayet eden aile komşularının saldırısına uğradı. 20 kişi tarafından tekme ve tokatlarla darp edildiklerini iddia eden anne, baba ve oğulları komşuları hakkında suç duyurusunda bulundu.

gürültüden rahatsız oldular

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleşen olayda; 63 yaşındaki Aytekin Tomuş, 53 yaşındaki eşi Sevim Tomuş ve çocukları evde oturdukları sırada, yan binada oturan komşuları bahçede eğlence yapmaya başladı.

Ailenin iddiasına göre, eğlence gece geç saatlere kadar sürünce, Aytekin Tomuş, müziği kısmaları için komşularını ikaz etmeye gitti. Tomuş daha 'müziği kısın' demeye kalmadan komşuları tarafından tekme tokat darp edildi. Eşinin tekme tokat dövüldüğünü gören Sevim Tomuş ve oğlu 31 yaşındaki Anıl Tomuş, kurtarmak için yardıma gitti. Babasını kurtarmak için kalabalığın arasına giren Anıl Tomuş'u fark eden saldırganlar, genci de babasıyla birlikte darp etmeye başladı. Eşi ve oğlunu o halde gören Sevim Tomuş kocasını korumak için üstüne kapansa da saldırganlara mani olamadı ve o da darp edildi. Kalabalığın elinden kurtulduktan sonra polis ve ambulans ekiplerini çağıran aile, sabahın erken saatlerine kadar hastanede müşahede altında tutuldu. Sadece müziğin sesinden rahatsız oldukları için uyarmaya gittiklerini ve tekme tokat darp edilerek ölüm tehditleri aldıklarını ileri süren aile, kendilerini darp eden şahıslardan şikayetçi oldu.

 

"20 KİŞİ SALDIRDILAR"

Aytekin Tomuş, "Akşam 20:00 sıralarında arka bahçede eğlence yapmaya başladılar. Eğlence gece geç saatlere kadar devam etti. Çocuklarım sabah işe gideceği için müziği kısmaları konusunda uyarmaya gittim. Aşağıya inerek müziği kısın demeye kalmadan A.Ç. isimli şahıs bana saldırmaya başladı. Onun saldırmasıyla birlikte 20 kişi bana tekme tokat saldırarak giriş kapısına attı. O sırada eşim ve çocuklarım camı açtıklarında olayları görerek beni kurtarmaya geldi. Oğlum da yanıma gelince A.Ç., yanında bulunan başka birine 'Şu beyazlıyı da indir, onun ölümü benim elimden olacak' diye bağırdı ve bu kez ikimizi birden darp etmeye başladılar. Bir kişi ellerimi arkada tuttu ve hep birlikte ağzıma ve yüzüme vurmaya başladılar. Bu halimi gören eşim beni kurtarmak için üstüme kapandı fakat eşimi saçından ve kıyafetlerinden tutarak taciz ettiler. Dudağım patlak, 2 dişim kırıldı, gözlüğüm kırıldı. Vücudumun birçok yerinde darp izleri bulunuyor. Tek suçum saat geç olduğu için onları uyarmaktı" dedi.

Sevim Tomuş ise, "İlk başlarda biz bir şey demedik ancak alkolün etkisiyle sesler yükselmeye başladı ve biz huzursuz olmaya başladık. Saat gece yarısını geçmişti. Çocuklarım sabah işe gideceği için eşim uyarmaya gitti. Polisi aramadık, çünkü eşim yan taraftaki şahısları tanıyordu. Tesadüfen biz camı açtığımızda eşimin yerde yattığını ve birçok kişinin tekme ve tokatlar attığını gördük. Oğlum o sırada 'babamı öldürüyorlar' diyerek koşmaya başladı. Oğlum aşağı indiğinde bir kişi ellerini arkaya bağlayarak tuttu ve 6-7 kişi oğlumu darp etti. 6-7 kişi de eşimi darp etmeyi sürdürdü. Eşimin yerde yatarken tekmelendiğini görünce ben de dayanamayıp üstüne kapandım. Saçlarımdan ve kollarımdan çekerek beni de darp ettiler. Eşimi ellerinden aldığımızda A.Ç. bizi tehdit etmeye devam etti. Lütfen bizi sahipsiz bırakmayın. Sesimizi duyurabilmemiz için illa ölmemiz mi lazım" diye dert yandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sevgili dehşeti! Evinin bahçesinde bıçakladı
GÜNDEMSevgilisini evinin bahçesinde bıçakladı
Gaziantep'te iki aile arasında bıçaklı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
GÜNDEMAileler arasında kanlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika... Adana'da milyon euroluk vurgunun son zanlısı da yakalandı
GÜNDEMMilyon euroluk vurgunun son zanlısı da yakalandı
Son dakika... Katiline videolu söz verdirtmişti! Mahkemeden jet karar çıktı
GÜNDEMKatiline videolu söz verdirtmişti! Mahkemeden jet ...
Son dakika! Kızını bıçaklayıp 'İnsan evladına kıyar mı?' diyen baba hakkında yeni gelişme - Haberler
GÜNDEMKızını bıçaklayan baba hakkında gelişme
HAVA DURUMU son dakika 25 Eylül 2019: Bugün Ankara, İstanbul İzmir, Denzli hava durumu nasıl? Antalya'ya uyarı
GÜNDEMO saatlere dikkat! Yağış artıyor!
Bugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası - 25.09.2019
GÜNDEMBugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası
Son dakika operasyon! Kıran-3 operasyonu başlatıldı! 16 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMKıran-3 operasyonu başlatıldı!
Son dakika ACI HABER! Rize'de havalimanı inşaatı taş ocağındaki göçükte operatör öldü - Haberler
GÜNDEMTaş ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... OKULDA AKILALMAZ OLAY! Öğrenci bayıldı, velinin iddiası ortalığı karıştırdı- HABERLER
GÜNDEMOkulda sandviç yerken bayılan öğrenciyle ilgili ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X