Bu sene birincisi düzenlenecek fizy İstanbul Müzik Haftası, müzik dünyasının en popüler isimlerini müzikseverlerle buluşturacak. 18-23 Eylül 2018 tarihleri arasında altı günlük bir müzik serüveni İstanbul’da gerçekleşecek.



Athena, Ayhan Sicimoğlu, Bengü, Bülent Ortaçgil, Edis, Emre Altuğ, Kalben, Kenan Doğulu, MFÖ, Mor ve Ötesi, Nil Karaibrahimgil ve Teoman gibi müzik dünyasının sevilen isimlerin sahne alacağı festival kapsamında yerli sahnenin yıldız isimlerinin yanı sıra Norveçli söz ve beste yazarı, indie folk/pop sanatçısı Erlend Øye & La Comitiva, Peter Kruder ve Richard Dorfmeister’ın ortak projesi Kruder & Dorfmeister ile birlikte unutulmaz konserlere imza atacak.



YILDIZLAR VE GENÇ YETENEKLER AYNI SAHNEDE: TÜRK POP FESTİVALİ

Fizy İstanbul Müzik Haftası, popüler kültürün dünü, bugünü ve geleceğini mercek altına almanın yanı sıra 21-23 Eylül 2018 tarihleri arasında müzik gündemini belirleyecek Türk Pop Festivali’ne de ev sahipliği yapacak. Alper Erözer, Athena, Baran Bayraktar, Bengü, Ece Seçkin, Edis, Emre Altuğ, Gökcan Sanlıman, Kenan Doğulu, MFÖ, Mor ve Ötesi, Nil Karaibrahimgil, Ömür Gedik, Sena Şener, Simge Sağın, Teoman, Tuna Kiremitçi ve daha pek çok sanatçının sahne alacağı Türk Pop Festivali, yıldızlar ve genç sanatçıları buluşturduğu programıyla her yaş grubundan müziksevere hitap edecek. Konserler Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde ve şehrin çeşitli mekanlarında gerçekleşecek.