Myanmar'ın devrilen liderinin avukatına yasak 0:00 / 0:00

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Myanmar Now gazetesine isim vermeden konuşan bir kişi, Suu Çii'nin avukatlarından birinin evine 6 Ağustos'ta polis baskını yapıldığını aktardı.

Polisin, Suu Çii'nin duruşmalarına dair yerel veya uluslararası basına konuşmamasını taahhüt ettiğine dair belgeyi avukata zorla imzalattığı kaydedildi.

Gazeteye bilgi veren kişi, avukatın ismini açıklamadı.

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Aung San Suu Çii'nin savunmasını 5 avukat üstleniyor.

Suu Çii'nin avukatlarından 3'ü başkent Nepido'da, 2'si Yangon'da ikamet ediyor.

Suu Çii, yargılandığı Nepido ve Yangon mahkemelerinde zimmete para geçirmek, halkı kışkırtıcı faaliyette bulunmak, devlet sırları kanununu ihlal, ithalat ve ihracat yasalarına aykırı hareket etmek, telekomünikasyon yasasını ihlal ve ulusal afet yasalarına karşı gelmekle suçlanıyor.

Nepido askerî mahkemesi, Suu Çii'nin yargılamasını ağustosa kadar sonlandırmayı planlıyor.

Hakkındaki bütün suçlamaların onaylanması durumunda Suu Çii, 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

MYANMAR'DA DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 960 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.