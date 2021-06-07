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Myanmar'ın devrilen liderinin duruşmaları temmuz ayında sona erecek

Myanmar’ın Nobel ödüllü devrilen lideri Aung San Suu Çii’nin avukatı, davaların temmuz ayında sona ereceğini söyledi.

Myanmar'ın devrilen liderinin duruşmaları temmuz ayında sona erecek
Myanmar'da devrilen liderin duruşması
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Reuters / HABERTURK.COM

Avukatın pazartesi günü yaptığı açıklamada, Myanmar'ın devrilen liderininin ceza davalarındaki ilk mahkeme işlemlerinin önümüzdeki ayın sonunda biteceğini söyledi.

Nobel ödüllü lider Aung San Suu Çii’nin baş avukatı Khin Maung Zaw, Reuters’a verdiği demeçte, iddia makamının davayı sonuçlandırmak için 28 Haziran’a kadar, savunmanın ise 26 Temmuz’a kadar süresi olduğunu söyledi. Duruşma günleri ise her pazartesi ve salı olacak.

75 yaşındaki lider, darbeyle yönetime gelen cunta tarafından ülkede açıklanmayan bir yerde tutuluyor. Darbeden bu yana tutuklanan 4 binden fazla kişinin arasında bulunan Aung San Suu Çii, cunta yönetimi tarafından yargılanıyor.

NELERLE SUÇLANIYOR?

Aung San Suu Çii, yasa dışı olarak el telsizi ithal etmek, Covid-19 protokollerini ihlal etmek ve yasa dışı altın ve 600,000 dolara tekabül eden ödeme kabul etmekle suçlanıyor.

Devrilen lider, kendisi hakkında öne atılan tüm iddiaları reddediyor. 14 yıla kadar hapisle cezalandırılan Çii, ‘‘Resmi Sırlar Yasası’nı’’ ihlal etmekle suçlanıyor.

MYANMAR'DA NE OLDU?

Askerî diktatörlüğün hâkim olduğu ülkede seçimler iki yıldır askerî yönetimin gölgesinde yapılıyor. Hükûmetle ordu arasında çıkan anlaşmazlıkların sonucunda Aung San Suu Çii'nin devrilmesiyle başlayan süreç, seçilmiş hükûmetin ve iktidar partisinin (Ulusal Demokratik Birliği Partisi) devrilmesiyle büyüdü. Ülkede 800'den fazla kişi hayatını kaybetti.

1 Şubat darbesi ile birlikte ülkede askerî yönetime karşı çıkan birçok toplum üyesi ve cunta yönetimi arasında tansiyon durmuyor.

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