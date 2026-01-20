Habertürk
        N'Golo Kante'de son durum ne? İşte Fenerbahçe'deki transfer gelişmeleri! - Fenerbahçe Haberleri

        N'Golo Kante'de son durum ne? İşte Fenerbahçe'deki transfer gelişmeleri!

        HT Spor muhabiri Esra Köse, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair gelişmeleri aktardı.

        Giriş: 20.01.2026 - 16:31 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:32
        N'Golo Kante'de son durum ne?
        HT Spor muhabiri Esra Köse, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair gelişmeleri aktardı. En-Nesyri takımdan ayrılacak mı? Szymanski'de son durum ne? N'Golo Kante Fenerbahçe'ye katılacak mı?

        EN-NESYRI HANGİ TAKIMA GİDECEK?

        "Şunu söylemek lazım Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için En-Nesyri'ye teklifler vardı ancak görüşmeler ilerlemiyordu. Artık Afrika Uluslar Kupası sona erdi. En-Nesyri için hareketli haftalara girdik. En-Nesyri için yöneticilerle temasa geçtiğimizde şu yanıtı aldık. "Çok fazla talep olduğunu gördük. Biz de şaşkınız hangi kulüple görüşmeleri sürdürelim bilemiyoruz" dediler. En-Nesyri geçtiğimiz sezon iyi bir sezon geçirdi. 30 gol katkı sağladı ancak ıslıklanarak sezonu bitirdi. Psikolojik olarak En-Nesryi Fenerbahçe'de kalmak istiyor mu istemiyor mu bilmiyoruz ama duygusal olarak bu süreçten çok etkilendiğini görebiliyoruz. En Nesryi'nin Premier Lig'den de ciddi talipleri vardı. Everton ve Newcastle United ciddi şekilde takip ediyordu. Şu etapta biraz Premier Lig geride kaldı. İtalya pazarı çok hareketli Napoli ve Juventus ciddi şekilde istiyor. Fenerbahçe'ye gelen teklifler şu yönde; zorunlu satın alan alma opsiyonunu sözleşmeye ekletmek istiyor. Her iki kulüpte de özellikle Napoli daha hareketli En-Nesryi için. Napoli'den ayrılacak oyuncularla ciddi girişimlerde bulunabilirler."

        "SZYMANSKI'NİN AYRILIĞI KESİN"

        "Bugün yarın Szymanski'nin ayrılığı kesinleşecek. Rennes oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardı. Fenerbahçe de Rennes'le anlaşmaya vardı. Bonuslarla birlikte 11 milyon Euro civarı bir ücrete Rennes'in yolunu tutacak. En-Nesyri gibi en çok etkilenen oyunculardan biriydi kendisi de ıslıklanmıştı. Psikolojik olarak Fenerbahçe kariyeri sona erdi. Ayrılığı yakında duyurulacak."

        N'GOLO KANTE'DE SON DURUM NE?

        "Kante süreci Fenerbahçe adına hızlı başladı. Haberleştirmek açısından bitti olarak lanse edildi. Her konuda anlaşmaya varıldı. Oradaki görüşmeler çok hızlı ilerledi. Transfer bitti denildi fakat Suudi Arabistan temsilcisi bu kadar sıcak yaklaşmadı ayrılık durumuna. Kante'nin 6 aylık bir sözleşme süresi var sezon sonu sona erecek bu yüzden. Suudi Arabistan temsilcisi El-İttihad bonservissiz bırakmak istemiyor. Suudi basınında da hocanın oyuncuyu bırakmak istemediğine dair haberler gördük. Fenerbahçe ile El-İttihad arasındaki pazarlık sürüyor süreç başındaki kadar olumlu değil. Karşı tarafın çift hanelere varan bonservis beklentisi var . Fenerbahçe pazarlıklarla birlikte bunu düşürmeye çalışıyor."

        MHP lideri Bahçeli: "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

