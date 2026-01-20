N'Golo Kante'de son durum ne? İşte Fenerbahçe'deki transfer gelişmeleri!

HT Spor muhabiri Esra Köse, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair gelişmeleri aktardı. En-Nesyri takımdan ayrılacak mı? Szymanski'de son durum ne? N'Golo Kante Fenerbahçe'ye katılacak mı?

🔹 Youssef En-Nesyri hangi takıma gidecek?

🔹 Sebastian Szymański, Rennes yolcusu

🔹 N'Golo Kanté'e son durum ne?



EN-NESYRI HANGİ TAKIMA GİDECEK?

"Şunu söylemek lazım Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için En-Nesyri'ye teklifler vardı ancak görüşmeler ilerlemiyordu. Artık Afrika Uluslar Kupası sona erdi. En-Nesyri için hareketli haftalara girdik. En-Nesyri için yöneticilerle temasa geçtiğimizde şu yanıtı aldık. "Çok fazla talep olduğunu gördük. Biz de şaşkınız hangi kulüple görüşmeleri sürdürelim bilemiyoruz" dediler. En-Nesyri geçtiğimiz sezon iyi bir sezon geçirdi. 30 gol katkı sağladı ancak ıslıklanarak sezonu bitirdi. Psikolojik olarak En-Nesryi Fenerbahçe'de kalmak istiyor mu istemiyor mu bilmiyoruz ama duygusal olarak bu süreçten çok etkilendiğini görebiliyoruz. En Nesryi'nin Premier Lig'den de ciddi talipleri vardı. Everton ve Newcastle United ciddi şekilde takip ediyordu. Şu etapta biraz Premier Lig geride kaldı. İtalya pazarı çok hareketli Napoli ve Juventus ciddi şekilde istiyor. Fenerbahçe'ye gelen teklifler şu yönde; zorunlu satın alan alma opsiyonunu sözleşmeye ekletmek istiyor. Her iki kulüpte de özellikle Napoli daha hareketli En-Nesryi için. Napoli'den ayrılacak oyuncularla ciddi girişimlerde bulunabilirler."