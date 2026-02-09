Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe N'golo Kante: İlk maçımda iyi bir galibiyet aldık - Fenerbahçe Haberleri

        N'golo Kante: İlk maçımda iyi bir galibiyet aldık

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Fenerbahçe'de Fransız futbolcu N'Golo Kante, "İlk maçımda iyi bir galibiyet aldık" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 23:46 Güncelleme: 09.02.2026 - 23:46
        "İlk maçımda iyi bir galibiyet aldık"
        Fenerbahçe'nin yeni orta sahası N'Golo Kante, Süper Lig'de 3-1 mağlup ettikleri Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan ve sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkan yıldız futbolcu, basın mensuplarına konuştu.

        "İLK MAÇIMDA İYİ BİR GALİBİYET ALDIK"

        Taraftarla ilk buluşmasında kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayan Kante, "Bugün sahaya ilk çıkışımdı. İlk maçımda iyi bir galibiyet aldık, beraber kazandık. Taraftarlar maçın başından sonuna kadar destek verdi. Çok iyi bir atmosferdi. Umarım taraftarlarla birlikte sezonu da kazanırız." şeklinde konuştu.

        Maçtan önce kendisi için yapılan tezahüratlara da değinen Kante, "Çok güzel bir karşılama oldu. Umarım onların bu desteğine en iyi şekilde karşılık veririm." ifadelerini kullandı.

