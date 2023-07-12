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        Naci Görür'den deprem uyarısı! AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi

        Ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür son yaptığı açıklamada İstanbul'da beklenen depremin minimum 7.2 büyüklüğünde olacağını söyledi. Korkutan açıklama sonrası gözler son depremler listesine çevrildi. Peki, son deprem ne zaman nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 08:29
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        Son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından anbean güncelleniyor. Hemen belirtelim ki son deprem Kahramanmaraş'ta AFAD verilerine göre 3.6 büyüklüğünde, Kandilli verilerine göre ise 3.8 büyüklüğünde depremle meydana geldi. 

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        Hissedilen sarsıntılar sonrası en çok merak edilenler arasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, en son deprem nerede kaç büyüklüğünde oldu?  

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

         

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        Merak edenler için güncel son depremler AFAD ve Kandilli tablosunu haberimizde derledik. İşte 9 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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