Naci Görür'den deprem uyarısı! AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi Ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür son yaptığı açıklamada İstanbul'da beklenen depremin minimum 7.2 büyüklüğünde olacağını söyledi. Korkutan açıklama sonrası gözler son depremler listesine çevrildi. Peki, son deprem ne zaman nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi... Habertürk Giriş: 12.07.2023 - 08:29 Güncelleme: 12.07.2023 - 08:29 facebook

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Son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından anbean güncelleniyor. Hemen belirtelim ki son deprem Kahramanmaraş'ta AFAD verilerine göre 3.6 büyüklüğünde, Kandilli verilerine göre ise 3.8 büyüklüğünde depremle meydana geldi.