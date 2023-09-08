Yerbilimci Prof. Dr. Görür'den sel açıklaması! Kırklareli, İstanbul ve Aksaray'da can kayıplarına neden olan sel felaketinin ardından açıklamada bulunan İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, "Tabiat drenaj sistemini binlerce yıl kullanır. Bir dere ve çevresinde 40-50 sene su görmezseniz artık buralar kurumuş, su gelmez diyemezsiniz. Tıpkı bir yerde 3-5 nesil deprem görmemiş ise burada deprem olmaz diyemeyeceğiniz gibi. Bizim zaman ölçeğimiz ile tabiatınki farklı. Bizim 100 bin senemiz tabiat için 1 salise bile değil" dedi

Yurt genelinde pazar gününden itibaren etkili olan sağanak ve ardından can kayıplarına neden olan sel felaketiyle ilgili Jeolog Prof. Dr. Naci Görür açıklamada bulundu.

"SEL, GÖZ GÖRE GÖRE GELİYORUM' DİYOR" Sosyal medya hesabından felaketi değerlendiren Prof. Dr. Görür, şunları söyledi: Kırklareli, Başakşehir, Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri çevresinde şiddetli seller oldu. Evet seller zaman zaman birçok yerde oluyor ama bizde göz göre göre geliyorum diye oluyor. Kırklareli, Başakşehir, Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri çevresinde şiddetli seller oldu. Evet seller zaman zaman birçok yerde oluyor ama bizde göz göre göre geliyorum diye oluyor. Avrupa yakasında Haliç de dahil Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri KB doğrultulu akarsu vadilerinin… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 7, 2023

"ÇEVRESİNDE AKARSU KOLLARI VAR" Avrupa yakasında Haliç de dahil Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri KB doğrultulu akarsu vadilerinin Marmara ağzında oluşmuşlardır. Aslında bunlar göl değil lagündür. Yani denizin bastığı ana vadi kesimleridir. Bu lagünler çevresinde çok sayıda akarsu kolları bulunur.

"DERELERİ DOLDURUP İMARA AÇARSANIZ AFET OLUR" Bu kollar Trakya’nın bu kesimini direne eder, yağan yağmurları ve akan suları ana vadilerde toplayarak Marmara’ya kavuştururlar. Siz sırf rant kaygısıyla veya bilmeden kimi dereleri doldurur, imara açarsanız er geç bu afetlerle karşılaşırsınız.

"50 YIL SU GÖRMEDİĞİNİZ YERDE SEL OLABİLİR" Tabiat drenaj sistemini binlerce yıl kullanır. Bir dere ve çevresinde 40-50 sene su görmezseniz artık buralar kurumuş, su gelmez diyemezsiniz. Tıpkı bir yerde 3-5 nesil deprem görmemiş ise burada deprem olmaz diyemeyeceğiniz gibi.

"BUGÜNÜN SEL BÖLGESİ YARININ DEPREM BÖLGESİ" Bizim zaman ölçeğimiz ile tabiatınki farklı. Bizim 100 bin senemiz tabiat için 1 salise bile değil. Özellikle yöneticilere sesleniyorum siz siz olun kentlerin gelişimini bilimin güvenli ellerine teslim edin. Bugünkü sel bölgesi yarının deprem bölgesi. Lütfen buraları hemen şimdi afet dirençli yerler haline getirmeye çalışalım."