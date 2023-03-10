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Nadal’ın raketi ve tişörtü depremzedeler için satışta

Türkiye Tenis Federasyonu’nun deprem bölgesindeki “Çocuklarımız Geleceğimizdir” projesinde Nadal’ın raketi ve tişörtü açık arttırmaya çıkacak

Nadal’ın raketi ve tişörtü depremzedeler için satışta
İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede çocuklar için Türkiye Tenis Federasyonu’nun (TTF) başlattığı, deprem bölgesindeki “Çocuklarımız Geleceğimizdir” projesinde kullanılmak üzere Menejer Bayram Tutumlu, Shakira’nın hediye etmiş olduğu gitarı, Rafael Nadal’ın gramdslam da kullanmış olduğu raket ve tişörtü, Popescu’nun 2000 yılında UEFA finalinde giymiş olduğu ayakkabıları açık arttırma ile satışa çıkaracağını duyurdu.

Tutumlu bu kampanya kapsamında yaptığı açıklamada, “Dünya tenisinin yaşayan efsanelerinden Rafael Nadal’ın, Grandslam turnuvalarında giydiği bir tişört ile yine tarihi maçlarda kullandığı raketi; dünyanın en tanınmış starlarından Shakira’nın konserlerinde kullandığı gitarı ve Türk Futbol Tarihi’nin en büyük olaylarından olan Galatasaray’ın UEFA Kupası zaferinde son penaltıları olan Popescu’nun Arsenal maçında giydiği kramponlarının gelirini yardım amaçlı kullanılmak üzere açık artırmaya çıkaracağımızı sizlerle paylaşmak isterim. Kampanya boyunca elde edilecek gelirin tamamını, Türkiye Tenis Federasyonumuz ile birlikte “Çocuklarımız Geleceğimizdir” projesi kapsamında Adıyaman'da tenis okullarının yapılmasını sağlamak üzere bağışlayacağım. Kampanya dışında kişisel olarak desteklerimi sürdüreceğimi de ayrıca belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

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