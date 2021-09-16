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Nagehan Alçı: "İnsanların önceliği hayatta kalmak"

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Afganistan'dan izlenimlerini aktarmaya devam ediyor. Kabil'in büyük ve kalabalık bir şehir olduğunu söyleyen Alçı, insanların ilk önceliğinin hayatta kalmak olduğunu söyledi.

Nagehan Alçı:
"İnsanların önceliği hayatta kalmak"
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HABERTURK.COM

Kabil kentinde beklediğinden çok daha canlı bir hayata sahip olduğunu belirten Habertürk yazarı Nagehan Alçı, ülkede büyük bir belirsizlik olduğunu ve herkesin diken üstünde beklediğini ifade etti.

Alçı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kabil Yetimhanesi'nde 300 çocuk varmış. Biz gittiğimizde yaklaşık 50 çocuk vardı. 'Biz bu çocukları doyuramıyoruz, annesi ve babası hayatta olanlar gelsin alsın' demişler.

Yetimhanede hepsinin hayali var, Türkiye'ye gitmek istiyorlar. Afganistan'da hiçbir gelecek göremiyorlar.

Kabil'in gecelerinden tedirgin olmamak mümkün değil. Son derece tenha sokaklar. Ama gündüzü de bunun tezatı. Belirsiz bir sürece girilmemiş gibi insanlar sokakları dolduruyor. Trafik keşmekeş, şerit yok, ışık yok. Kabil'in çok canlı bir şehir hayatı var, bu kadarını beklememiştim.

Hayat çok dinamik akıyor. Benim gördüğüm Kabil o kadar kalabalık ki, demek ki bundan öncesi çok daha kalabalıktı. Buradaki temel sorun öncelikle hayatta kalmak meselesi. İnsanlar yaşamaya devam etmeye çalışıyorlar.

"İNSANLAR YANIMIZA GELİP 'BİZİ DE GÖTÜRÜN' DİYOR"

Yanımıza insanlar geliyor. 'Bizi de götürür müsünüz' gibi taleplerde bulunuyorlar. 'Bize Amerikalılar söz vermişti, ama tutmadılar' diye konuşuyor. Ancak çok fazla kalabalıkta konuşmamaya çalışıyorlar. Bir de çok kritik noktalarda konuşanlar var. Çok büyük bir belirsizlik var. İnsanlar bir şekilde diken üstünde bekliyor. Bu süreç ne zaman aydınlığa kavuşacak? Bu hükümet kalıcı mı olacak? Kadın meselesi de belirsizliğini koruyor. Kadınlar çok tedirginler.

Bugün hükümet sözcüsüne sordum. Molla Birader'le ilgili iddiaları. 'Bunların hepsi spekülasyon, biz çok büyük bir uyum içerisinde, belli idealler çerçevesinde bir yere gitmek istiyoruz' diye konuşuyor. Yazılan haberler Taliban kaynaklarına dayandığı söyleniyordu. BBC haberlerinde sözgelimi. Ama bunlar hangi kaynaklar bilemiyorum. Burada fısıltı gazetesi çalıştıracak bir hava yok gördüğüm kadarıyla.

Kadınlarla ilgili bir cümle kurdu. Kadınların kadınları neye, kime bağlı? Bu nasıl olacak? Onun cevabını verdi. Kadınlar okuyabilecek, çalışacaklar mı? Kadınların kaderi kimin elinde, işte bunun cevabını verdi.

Şu anda havalimanında ekipler çalışıyor. Katar ile Türkiye birlikte konuşuyor. Başka bölümde BAE ekiplerinin çalıştığı söylendi. Türkiye'nin orada olmasından memnuniyet olacaklarını belirten cümleler kurdu. Havaalanının ismi artık Hamid Karzai değil Uluslararası Kabil Havalimanı oldu."

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