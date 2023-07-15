Nail Olpak: "Milyarlarca dolarlık anlaşmalar bekliyoruz"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk iş dünyasının Körfez ülkelerine yapacağı çıkarma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Olpak'ın açıklamaları şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan Körfez turu kapsamında, iş dünyamızla Körfez ülkelerine çıkarma yapıyoruz. Büyük iş birliği fırsatları barındıran bölgede yapacağımız iş forumları ve toplantılar için iş insanlarımızdan çok yoğun bir ilgi var. Bu ilgi doğrultusunda; Cumhurbaşkanımızla birlikte üç günde üç ülkeye, DEİK olarak büyük gövdeli özel bir uçakla, iki yüzden fazla iş insanımızdan oluşan dev bir ticaret kervanıyla hareket ediyoruz. Çok verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi beklediğimiz turda; müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım, ulaşım, finans gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık iş birliği anlaşmalarını ve bununla birlikte kısa vadede karşılıklı yatırımların da önemli ölçüde artacağını öngörüyoruz. Bunun ilk adımını geçtiğimiz Çarşamba günü Ticaret Bakanımız Sn Ömer Bolat başkanlığında İstanbul’daki toplantımızda imzalanan 16 adet anlaşmada gördük. Hedeflediğimiz iş birlikleri, bölgedeki tüm ülkelerle karşılıklı ticaret hacimlerimizi de çok daha yükseğe taşıyacaktır. Önümüzdeki dönem için yeni ihracat rekorlarının ayak seslerini duyuyoruz.”

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Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile tarihsel, coğrafi ve kültürel anlamda geçmişten gelen güçlü bağlarımız var. Katar ile ilişkilerimiz hep iyi idi. Önce Birleşik Arap Emirlikleri ile ve sonra Suudi Arabistan ile geçen yıldan bu yana aramızda tekrar olumlu şekilde değişen diyalog ve dostluk köprüsü, ekonomik ilişkilerimize de hızla olumlu yansımaya başladı. Şimdi yeni bir dönemin kapılarını birlikte aralarken, ikili ekonomik ilişkilerin tekrar canlandığını, hatta eski günleri de geride bırakarak daha sıcak ve kuvvetli iş birlikleri oluştuğunu görüyoruz. Geçtiğimiz Çarşamba günü Suudi Arabistan’ın Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Sn. Majid Al Hogail ve Ticaret Bakanımız Sn. Ömer Bolat’ın tam gün katılımıyla DEİK’te Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu ve Yuvarlak Masa toplantısını, sektörel oturumları ve B&B görüşmelerini gerçekleştirmiştik. Günün sonunda da 16 iş anlaşması imzalayarak çok verimli bir sonuç aldık. 3 ülkeyi kapsayan ziyaretimizde ise Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerimizde yeni ortak hedeflere ulaşabilmek için çok daha kapsamlı adımlar atacağız.

Bu ziyaretler kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK olarak, Pazartesi sabah İstanbul’dan uçuşumuzla önce Suudi Arabistan’dan başlayarak Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde karşı kanat kuruluşlarımızla birlikte üç önemli İş Forumu düzenleyeceğiz. Seyahatimize iş dünyamızın yoğun ve nitelikli ilgisi sonucu, sadece iş insanları olarak geniş gövdeli ayrı bir uçak kiralayarak seyahate çok güçlü bir şekilde katılıyoruz. Hızlı ve yoğun geçecek seyahatimizde önce 17 Temmuz’da Cidde, sonra 18 Temmuz’da Doha ve en son 19 Temmuz 2023 tarihinde Abu Dabi’de Türk iş dünyamızın önde gelen iş insanları ve şirketlerimizi, üç ülkenin zirvesindeki muhataplarıyla daha fazla ticaret, yatırım ve işbirliği için bir araya getireceğiz.

İş Forumlarımız vesilesiyle bölge ülkeleri ile hem karşılıklı ticaretimizi artırmayı hem de ticaretin ötesinde ortak yatırım imkanlarını kapsamlı biçimde ele alacağız. Ayrıca karşılıklı yatırımları sadece kendi ülkelerimizde değil başta Afrika olmak üzere üçüncü ülkelerde de yapmayı arzu ediyoruz.

Bölgedeki bazı ülkeler ile birtakım sorunlarımız vardı. Örneğin Suudi Arabistan ile gümrüklerde, vize uygulamalarında ciddi aksaklıklar yaşanıyordu. Fakat ilişkilerimizin Devlet Başkanlarımız arasındaki sıcak diyalog sonucunda yeniden pozitif bir zemine oturmasıyla bu sıkıntılar geride kaldı. Ve şimdi, hangi sektörlerde hangi projelerde iş birliği imkanları geliştirebileceğimize odaklanmış durumdayız.

Üç ülke ile de pek çok sektörde yatırım ve ticaret olanakları olduğunu görüyor, fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Körfez ekonomisinin zirvesindeki bu ülkeler, artık ekonomilerini çeşitlendirme ve sanayilerini de geliştirme vizyonuyla hareket ediyorlar ki; Türk özel sektörü de güçlü sanayisi ve sektörel çeşitliliği ile bu ülkelere örnek olabilecek ve tecrübelerini aktararak birlikte yol yürüyecek en iyi alternatifler içinde. Zaten müteahhitlik ve alt yapı alanlarında yüksek kapasiteli büyük projeler olduğunu biliyoruz. Örneğin Suudi Arabistan’ın 2030 vizyon projelerinin toplamı 3,3 trilyon dolar. Ve Türkiye bu alanda uzun yıllardır bir dünya markası haline gelmiş durumda. Bunlara ilave olarak enerji ve özellikle yenilenebilir enerji, tarım, gıda, dijital teknolojiler, e-ticaret, fintek, finans, turizm, konut ve lojistik gibi birçok alanda iş birliği imkanlarının olacağını düşünüyoruz.

Suudi Arabistan’a 2022 yılı sonu itibarıyla 1,5 milyar dolarlık ihracat yaparken toplam dış ticaret hacmimiz 6 milyar dolara yaklaştı. Amacımız bunu en kısa sürede dengeli bir şekilde önce 10 milyar dolara, ardından uzun vadede ise 30 milyar dolara çıkarmak."