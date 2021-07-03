Nakdi ücret desteği uzatıldı mı uzatıldı mı? 1 Temmuz'da işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izne çıkarma süreçleri sona ermesiyle birlikte bu sorunun cevabı araştırılıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği için müjdeli haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Erdoğan açıklamasında; "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi. Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021. Karar 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girmişti.

1 Temuz tarihine gelindiğinde ise herhangi bir uzatmaya gidilmedi: Dolayısıyla son nakdi ücret desteği önümüzdeki hafta pazartesi gününden cuma gününe kadar hesaplara yatmış olacak.

Yani nakdi ücret desteği uzatılmadı.