Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Nakdi Ücret Desteği Uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin parası) ne zaman bitecek, son tarih ne?

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının iş dünyası üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen nakdi ücret desteği araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl Mart ayında başlayan pandemi süreciyle başlatılan nakdi ücret desteği devam ediyor mu? Nakdi Ücret Desteği Uzatıldı mı? 2021 Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin parası) ne zaman bitecek, son tarih ne?

Nakdi Ücret Desteği Uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin parası) ne zaman bitecek, son tarih ne?

Covid-19 salgını sürecinde istihdamı korumak ve iş dünyasını rahatlatmak amacıyla başlatılan başlatılan nakdi ücret desteği ile ilgili her şey merak konusu. Şubat ayı nakdi destek ödemeleri 9 Şubat'ta yatırılmaya başlamıştı. Peki, işçi ve işvereni yakından ilgilendiren Nakdi Ücret Desteği Uzatıldı mı? 2021 Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin parası) ne zaman bitecek, son tarih ne?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

17 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararnamesine göre koronavirüs salgını sürecinde ekonomiyi ve istihdamı korumak ve desteklemek amacıyla ödenen nakdi ücret desteği, 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10'uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına karar verilmişti.

Bu kararnameyle birlikte salgın kaynaklı fesih kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği'nin süresi 17 Ocak 2021'den itibaren iki ay uzatılmıştı. 17 Mart 2021 tarihinde bitmesi beklenen Nakdi Ücret Desteği araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son açıklama nakdi ücret desteğinin 17 Ocak'tan itibaren iki ay daha, Kısa çalışma ödeneğinin süresini de son defa Mart 2021 sonuna kadar uzattıkları yönündeydi. Nakdi ücret deteğinin bir daha uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin karar için gözler Cumhurbaşkanı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kripto para Bitcoin ne kadar, kaç TL? YÜKSELİYOR! Bitcoin'de son durum ne?
MERAK EDİLENLERKripto para Bitcoin ne oldu?
Evde bakım maaşları ÖDENİYOR! e-Devlet - 24 Şubat evde bakım maaşı sorgula
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı sorgulama sayfası
Memur Maaşları zam sonrası ne kadar? İşte 2021 en düşük memur maaşı
MERAK EDİLENLERMemur maaşı zam sonrası son durum
Bağ-Kur emekli maaşları ödeniyor! 2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLEREmeklinin en çok merak ettiği soru
Banka Çalışma saatleri 2021: Bankalar kaça kadar açık? Bankalar kaçta kapanıyor, 24 Şubat öğle arası saatleri ne?
MERAK EDİLENLERBankaların yeni çalışma saatleri
Çiftçiye mazot gübre desteği ne zaman verilecek? 2021 Çiftçiye mazot gübre tarımsal destek ne zaman?
MERAK EDİLENLERÇiftçiye mazot gübre desteği ne zaman?
FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - FED Başkanı Powell açıklaması ne zaman?
MERAK EDİLENLERFED toplantısı ne zaman, saat kaçta?
İkinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba piyasasında son durum nedir, araba alınır mı? Son açıklama
MERAK EDİLENLERİkinci el araba fiyatları düşecek mi?
Bitcoin ne kadar, kaç TL? SERT DÜŞÜŞ! Bitcoin'de son durum
MERAK EDİLENLERBitcoin'de sert düşüş
Evde bakım maaşı sorgulama: e-Devlet - 23 Şubat evde bakım maaşı yatan iller
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı e-Devlet sorgulama