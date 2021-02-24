Covid-19 salgını sürecinde istihdamı korumak ve iş dünyasını rahatlatmak amacıyla başlatılan başlatılan nakdi ücret desteği ile ilgili her şey merak konusu. Şubat ayı nakdi destek ödemeleri 9 Şubat'ta yatırılmaya başlamıştı. Peki, işçi ve işvereni yakından ilgilendiren Nakdi Ücret Desteği Uzatıldı mı? 2021 Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin parası) ne zaman bitecek, son tarih ne?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

17 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararnamesine göre koronavirüs salgını sürecinde ekonomiyi ve istihdamı korumak ve desteklemek amacıyla ödenen nakdi ücret desteği, 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10'uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına karar verilmişti.

Bu kararnameyle birlikte salgın kaynaklı fesih kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği'nin süresi 17 Ocak 2021'den itibaren iki ay uzatılmıştı. 17 Mart 2021 tarihinde bitmesi beklenen Nakdi Ücret Desteği araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son açıklama nakdi ücret desteğinin 17 Ocak'tan itibaren iki ay daha, Kısa çalışma ödeneğinin süresini de son defa Mart 2021 sonuna kadar uzattıkları yönündeydi. Nakdi ücret deteğinin bir daha uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin karar için gözler Cumhurbaşkanı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi.