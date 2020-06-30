Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe Beko'dan ayrılığının ardından takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Nando De Colo, sarı-lacivertli kulüpteki geleceğine dair açıklamalar yaptı. Ülkesinden La Voix du Nord'a konuşan ve son durumu aktaran 33 yaşındaki Fransız yıldız, şu anda kimseyle transfer görüşmesi yapmadığını belirtti.

Sporx'te yer alan habere göre Fransız yıldız, adının çeşitli transfer dedikodularına karışması üzerine,"Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor. Yeni koçun gelmesini bekliyoruz. Ardından, yeni planlama ortaya çıkacaktır. Maurizio Gherardini ile sürekli iletişim halindeyim." açıklamasını yaptı.

JASIKEVICIUS AÇIKLAMASI

Zeljko Obradovic'in ayrılığı ve Sarunas Jasikevicius görüşmeleri üzerine gelen soruya Nando De Colo, "Kulüp yeni koç için görüşmelerini sürdürüyor. Eğer yeni koçumuz Sarunas Jasikevicius olursa, bu en güzel seçim olur." cevabını verdi.

De Colo, Fenerbahçe'den ayrılmadığını ve başka bir kulüple görüşmediğini belirterek, "Şu anda kimseyle transfer görüşmesi yapmıyorum. Sadece Fenerbahçe'den gelecek haberi bekliyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.