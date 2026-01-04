Habertürk
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Nando de Colo yeniden Fenerbahçe'de! - Basketbol Haberleri

        Nando de Colo yeniden Fenerbahçe'de!

        Fenerbahçe Beko, 2019-2022 yılları arasında da sarı-lacivertli formayı giyen eski oyuncusu Nando de Colo'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 23:43 Güncelleme: 04.01.2026 - 23:43
        De Colo yeniden Fenerbahçe'de!
        EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusu Nando de Colo'yu yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

        Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 38 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma varıldığı belirtildi.

        Fransız oyuncu, 2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

        De Colo, sarı-lacivertli takımla Basketbol Süper Ligi (2021-22) ve Türkiye Kupası (2019-20) şampiyonlukları yaşamıştı.

        Kariyerinde 2 EuroLeague şampiyonluğu bulunan De Colo, bu sezon ASVEL formasıyla EuroLeague'de 13.6 sayı, 2.1 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları yakaladı.

        CEM CİRİTCİ: CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN

        Öte yandan Fenerbahçe Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, Nando de Colo transferine dair şu açıklamayı yaptı:

        "Nando de Colo, camiamıza hayırlı olsun. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu, bundan sonra bizim için mücadele edecek. Anlaşma sezon sonuna kadar. Maçı bir diğer yeni transfer Chris'le birlikte izledik. Artık onun sağlık kontrolleri ve yasal işlemleri için bekliyoruz. Ondan sonrası da hocanın takdiri. Transferlerde ince eleyip sık dokuyoruz. Bu uyumu bozmak istemiyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Bence nokta atışı 2 transfer yaptık. Zaten iyi olan takıma katkı vereceklerini düşünüyorum. Yine Dörtlü Final'in en büyük adayı biziz."

