Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Napoli, Eugenio Corini yönetimindeki Brescia'yı ağırladı.
Mücadelenin 13. dakikasında Napoli 1-0 öne geçti. Jose Callejon'un hazırladığı pozisyonda Dries Mertens, takımını öne geçiren golü kaydetti. Belçikalı yıldız, bu sezon Napoli formasıyla 6. maçında 5. golünü kaydetti.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikası oynanırken Napoli farkı 2'ye çıkardı. Nikola Maksimovic'in asistini gole çeviren Kostas Manolas, skoru 2-0'a getirdi.
Brescia, 67. dakikada İtalyan yıldızıyla umutlandı: Mario Balotelli, Sandro Tonali'nin asistiyle farkı 1'e indirdi. Bu yıl İtalya'ya geri dönen 29 yaşındaki yıldız, Brescia formasıyla ilk golünü attı.
Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca Napoli sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
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