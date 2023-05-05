33 yıl sonra gelen İtalya Ligi şampiyonluğunda şüphesiz ki Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile Gürcü oyuncu Khvicha Kvarataskhelia’nın payı çok büyük. Osimhen, sezonun geride kalan kısmında 27 lig maçına çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 22 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Çok formda bir sezon geçiren Osimhen, şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri oldu.