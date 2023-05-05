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Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...

Napoli, Udinese ile 1-1 berabere kalarak Serie A'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Napoli, 33 yıl aradan sonra tarihindeki 3. şampiyonluğunu kazanmış oldu

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...

    İtalya Serie A’nın 33’üncü haftasında Napoli, deplasmanda Udinese’ye konuk oldu. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Ev sahibi ekip Udinese’nin golünü 13’üncü dakikada Lovric kaydederken, Napoli’nin golünü 52’nci dakikada Osimhen attı. 
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...

    Bu sonucun ardından Napoli, en yakın rakibi Lazio ile puan farkını 16'ya yükseltti ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluk sevinci yaşadı.
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...

    TARİHİNDEKİ 3’ÜNCÜ LİG ŞAMPİYONLUĞU

    Napoli, 2022-23 şampiyonluğu ile birlikte kulüp tarihindeki 3’üncü lig şampiyonluğunu yaşadı. Daha önce mavi-beyazlı ekip, 1986-87 ve 1988-89 yıllarında üst üste iki şampiyonluk elde etti. 
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...

    Öte yandan bu şampiyonluk tecrübeli teknik direktör Spaletti’nin de ilk İtalya Ligi şampiyonluğu oldu.
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...

    33 yıl sonra gelen İtalya Ligi şampiyonluğunda şüphesiz ki Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile Gürcü oyuncu Khvicha Kvarataskhelia’nın payı çok büyük. Osimhen, sezonun geride kalan kısmında 27 lig maçına çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 22 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Çok formda bir sezon geçiren Osimhen, şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri oldu. 
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...

    Napoli’nin sezon başında Dinamo Batumi’den 11.5 milyon Euro’ya transfer ettiği Khvicha Kvarataskhelia ise ligde çıktığı 29 maçta, 12 gol ve 12 asist yaptı. 22 yaşındaki Gürcü oyuncu bu performansıyla şampiyonluk yolunda Napoli’nin en önemli oyuncularından biri oldu.
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...
  • Napoli'nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Taraftarlar sokaklara döküldü...

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