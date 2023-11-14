Napoli'nin yeni teknik direktörü Walter Mazzari oldu
İtalya Serie A takımlarından Napoli, teknik direktörlük görevine Walter Mazzarri'nin getirildiğini açıkladı
İtalyan ekibi Napoli, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Teknik Direktör Rudi Garcia'nın yerine Walter Mazzarri'yi takımın başına getirdi. Mazzarri, 2009-2013 yılları arasında da Maviler'de görev yapmıştı.
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Napoli, bu sezon 12 hafta sonunda 21 puanla 4. sırada yer alıyor.
Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 7 puan topladı.
IGOR TUDOR OLMADI
Napoli'de teknik direktörlük için bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'un da adı geçiyordu ancak İtalyan ekibi tercihini eski teknik adamı Mazzari'den yana kullandı.