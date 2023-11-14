Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli'nin yeni teknik direktörü Walter Mazzari oldu - Futbol Haberleri

        Napoli'nin yeni teknik direktörü Walter Mazzari oldu

        İtalya Serie A takımlarından Napoli, teknik direktörlük görevine Walter Mazzarri'nin getirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 18:47 Güncelleme: 14.11.2023 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Napoli'de Walter Mazzari dönemi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalyan ekibi Napoli, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Teknik Direktör Rudi Garcia'nın yerine Walter Mazzarri'yi takımın başına getirdi. Mazzarri, 2009-2013 yılları arasında da Maviler'de görev yapmıştı.

        Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Napoli, bu sezon 12 hafta sonunda 21 puanla 4. sırada yer alıyor.

        Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 7 puan topladı.

        IGOR TUDOR OLMADI

        Napoli'de teknik direktörlük için bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'un da adı geçiyordu ancak İtalyan ekibi tercihini eski teknik adamı Mazzari'den yana kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        Zehra'nın ölümünde rujla yazılan yazının sırrı araştırılıyor!
        Zehra'nın ölümünde rujla yazılan yazının sırrı araştırılıyor!
        Beyin kanaması geçirdi, hafızasını yitirdi!
        Beyin kanaması geçirdi, hafızasını yitirdi!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?