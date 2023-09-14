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        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli'nin yıldızı Khvicha Kvaratskhelia 21 maçtır gol atamıyor - Futbol Haberleri

        Napoli'nin yıldızı Khvicha Kvaratskhelia 21 maçtır gol atamıyor

        Napoli'nin Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, geçtiğimiz Mart ayından bu yana oynadığı son 21 maçta gol atamadı. En son golünü 19 Mart'ta kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:10
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        Napoli'nin Gürcü futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia, Mart ayından bu yana oynadığı son 21 maçta gol atamadı.

        Napoli'nin önemli silahlarından biri olan Gürcü yıldız, yaşadığı performans düşüklüğüyle dikkat çekiyor. Geçen sezon Napoli'nin İtalya Serie A şampiyonluğunda kilit isimlerden olan 22 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibinde ve Gürcistan Milli Takımı'nda çıktığı son 21 karşılaşmada gol atamadı. Son golünü 19 Mart'ta oynanan ve Napoli'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan Torino müsabakasında kaydeden Kvaratskhelia, o maçtan bu yana oynadığı 21 mücadelede sadece 2 asist yaptı.

        GEÇEN SEZON 14 GOL, 14 ASİST

        2022-2023 sezonu başında Dinamo Batumi'den Napoli'ye transfer olan Gürcü futbolcu, sergilediği performansla adından söz ettirmişti. 22 yaşındaki oyuncu, Napoli formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da çıktığı ilk 29 karşılaşmada 14 gol ve 14 asist kaydetmişti.

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