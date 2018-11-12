Ege Bölgesi'nin narenciye bahçesi konumundaki Muğla'da bu yıl nar rekoltesi geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 artarak 100 bin tona çıktı.
Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem iç piyasadan hem de yurt dışından nara yoğun talep olduğunu söyledi.
Kentte nar rekoltesinin bu yıl 100 bin ton olduğunu belirten Çöllü, fiyatların da yüksek seyrettiğini dile getirdi.
Muğla'nın Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde nar hasadının tamamlandığını anlatan Çöllü, şöyle devam etti:
"Sıkımı yapılacak nar dahi kilogramı 75 kuruştan satıldı. Dalında kilogramı 1,5 liraya ürün satıldı. Ürüne dış piyasadan da yoğun talep geldi. Bu yıl başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Gürcistan, Türk Cumhuriyetleri, Polonya, Macaristan, Romanya ve Katar'a kadar nar ihracatı yaptık. Bir kısmını da şu an soğuk hava depolarına aldık."
Çöllü, önceki yıllarda kış şartlarının verimin azalmasına yol açtığını belirterek, "2 yıl öncesine kadar nar dalında kalıyordu. Sıkım yapılması için dahi veremiyorduk. Geçen yıl da rekolte çok düşüktü. Bu nedenle de fiyatlar yükseldi. Bu yıl hem rekolte hem fiyatlar yükseldi, ihracat çok iyi gitti. Nar 2 yıldır üreticimizin yüzünü güldürüyor." dedi.
"COĞRAFİ TESCİL ÜRÜNÜN MARKA DEĞERİNİ ARTIRACAK"
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan da 2016 yılını markalaşma yılı ilan ettiklerini, bu kapsamda kente özgü 10 ürünün coğrafi işaret olarak tescillenmesine yönelik çalışma başlattıklarını söyledi. Bu ürünlerden Muğla saraylısı ile Muğla köftesine tescil belgesi aldıklarını dile getiren Ercan, şunları kaydetti:
"Çalışmalarını sürdürdüğümüz diğer ürünler arasında Dalyan narı da bulunuyor. Dalyan narının ayırt edici özelliği toprağının tuzlu olması nedeniyle meyveye verdiği aroma. Dalyan narı, tatlı, mayhoş ve içilebiliyor olması sebebiyle meyve suyu üreticisi firmaların öncelikli tercihi. Dalyan narının yaklaşık yüzde 80'i ihraç ediliyor. Dalyan narına coğrafi işaret tescil belgesi alarak, ürüne marka değeri kazandırmayı hedefliyoruz."
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