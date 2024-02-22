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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Narenciye ihracatı 1 milyar doları aştı - İş-Yaşam Haberleri

        Narenciye ihracatı 1 milyar doları aştı

        Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin geçen yıl narenciye ürünlerinde 1 milyar 112 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 09:25 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:25
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        Narenciye ihracatı 1 milyar doları aştı
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        Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl narenciye ürünleri ihracatı önceki yıla göre yüzde 23'lük artış gösterdi.

        İhraç edilen narenciye ürünleri miktarı ise 2022'de 1 milyon 940 bin tonken geçen yıl 1 milyon 950 bin ton olarak gerçekleşti.

        Uçak, gıda güvenliği ve kaliteyi esas alan bir yaklaşım gösterdiklerini, C vitamini deposu ürünlerle dünyaya şifa dağıttıklarını ifade etti.

        Türkiye'nin 2023 yılında 3 milyar 491 milyon dolarlık taze meyve sebze ihracatına imza attığını belirten Uçak, şunları kaydetti:

        "Narenciye ürünleri taze meyve sebze ihracatımızdan yüzde 32 pay aldı. Mandalina 577 milyon dolarlık tutarla narenciye ürünleri arasında ihracat liderliğini sürdürdü. Mandalina sadece narenciye ürünlerimiz arasında değil, yaş meyve sebze ürünlerimiz arasında da ihracat şampiyonu oldu. İhracatımız, limonda yüzde 30 artışla 355 milyon dolar, portakalda yüzde 15 artışla 112 milyon dolara çıktı. Greyfurtta ise geçen yıl ihracat 68 milyon dolar olarak kayıtlara geçti."

        Narenciye ihracatında Rusya Federasyonu'nun 428 milyon dolarla zirvedeki yerini koruduğunu aktaran Uçak, ikinci sıradaki Irak'a yapılan ihracatın ise yüzde 165'lik artışla 181,5 milyon dolara yükseldiğini, Ukrayna'nın da 101 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

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