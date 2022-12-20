NASA'nın Mars'a gönderdiği araçtan veda mesajı 0:00 / 0:00

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NASA'nın 2018 yılında, "Mars'ın sırlarını keşfetmek" için Mars'a gönderdiği InSight, gezegendeki görevinin sonunun yaklaştığına ilişkin bir veda mesajı paylaştı.

NASA InSight'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Şarjım gerçekten çok azaldı, bu yüzden bu gönderdiğim son mesajım olabilir. Yine de benim için endişelenmeyin: Burada geçirdiğim zaman hem verimli hem de huzurlu geçti. Misyon ekibimle konuşmaya devam edebilirsem, edeceğim, ama yakında veda edeceğim. Benimle olduğunuz için teşekkürler." ifadeleri yer aldı.

NASA, kasım ayında Insight'ın güneş panellerinde toz birikintisinin artığını bunun da aracın güç toplamasını zorlaştırdığını aktarmıştı.