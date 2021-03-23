Svet & Scandal dergisine açıklamalarda bulunan Scekic, iş görüşmesi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiğini sanarken bunun bir oyun olduğunu fark ettiğini ve kendisine bu teklifin yapıldığını anlattı.

"Biri benimle iletişime geçti. Kendisini Londra'dan tanıyordum, düzgün biri olduğunu düşünüyordum. Ortaya koyduğu işleri biliyordum. Benimle görüşmek istediğinde iş için olduğunu sandım" diyen Scekic, "Ama konuşma ilerledikçe konunun benim hayatımla ilgili olmadığını anladım" ifadelerini kullandı.