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        Haberler Spor Futbol İngiltere Nathan Redmond, İngiltere'de umduğunu bulamadı! - Futbol Haberleri

        Nathan Redmond, İngiltere'de umduğunu bulamadı!

        Beşiktaş'tan Burnley'e transfer olan Nathan Redmond son maçlarda kadro dışı kaldı. İngiliz futbolcunun sakatlığının bulunamamasına rağmen oynamaması gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 16:17 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:17
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        Redmond, İngiltere'de umduğunu bulamadı!
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        Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Nathan Redmond, Siyah-Beyazlıların girişimlerine rağmen İngiltere'ye dönmüştü.

        Beşiktaş'ın teklifini geri çeviren İngiliz futbolcu, Burnley ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

        Radmond, İngiltere Premier League'de geride kalan 5 maçta sadece 53 dakika süre alabildi.

        29 yaşındaki futbolcu, takımın oynadığı son 2 maçta ise kadroya alınmadı.

        Toplamda 4 müsabakada kendine yer bulan Radmond, 130 dakika sahada kaldı ve hiç skor katkısı veremedi.

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