NATO'dan Rus keşif uçağına önleme

Baltık Denizi üzerinde NATO adına devriye uçuşu gerçekleştiren İtalyan ve Fransız savaş uçakları, uluslararası kurallara uymadığı gerekçesiyle Rus keşif uçağına önleme yaptı.

Police du ciel #eAP | Interception par des Rafale 🇫🇷 de deux avions 🇷🇺 au-dessus de la mer Baltique ne se conformant pas aux réglementations aériennes internationales.



➡️ Engagement résolu des armées 🇫🇷 pour la protection de l’espace aérien de l’@OTAN_FR malgré la recrudescence… https://t.co/3XcuXrOsko pic.twitter.com/vc5GUx9p1U — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) January 21, 2025

Baltık Denizi üzerindeki önleme faaliyetleri son 2 ayda artarken 16 Ocak günü S-400 hava savunma sistemi Fransız savaş uçakları için radar kilidini açtı. Fransa Savunma Bakanı Sébastien Lecornu ise X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Rusya tarafından gerçekleştirilen tavrı agresif ve kabul edilemez bulduklarını ifade etti.

NATO ile Rusya arasında Baltık Denizi'nde çekişme artarken NATO Baltık'taki gücünü artırma kararı vererek yeni bir görev gücünü Baltık'ta konuşlandırdı. NATO bu sayede Baltık Denizi'nde yaşanan sabotajların da önüne geçmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz aylarda Baltık ülkelerinin aralarında tesis ettikleri telekomünikasyon kabloları kopmuş, durum sabotaj olarak değerlendirilmişti.