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        Haberler Dünya NATO Genel Sekreteri: Rusya 5 sene içinde hazır olabilir | Dış Haberler

        NATO Genel Sekreteri: Rusya 5 sene içinde hazır olabilir

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın NATO'nun 1 yılda ürettiği mühimmatı, 3 ayda üretebildiğini ifade ederken "Rusya, 5 yıl içinde NATO'ya karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebilir." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 01:32 Güncelleme: 11.06.2025 - 01:33
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        Rutte: Rusya 5 sene içinde hazır olabilir
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        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın ordusunu yeniden yapılandırdığını ve beklenenden çok daha hızlı silah ürettiğini belirterek “Rusya, NATO’ya karşı askeri güç kullanmaya 5 yıl içinde hazır olabilir” dedi.

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 24-25 Haziran’da Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenecek zirvede, liderlerin, üye ülkelerin Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 5’ini savunma harcamalarına tahsis etme hedefi üzerinde uzlaşmasını umduğunu belirtti.

        NATO’yu daha adil bir yapıya kavuşturacaklarını ve güvenlik sorumluluğunu daha dengeli bir şekilde paylaşacaklarını belirten Rutte, “Her müttefik kendi payına düşeni yapmalı, çünkü ABD bu yükün fazlasını üstlendi. Avrupa ve Kanada daha fazla katkı sağlayacak, ABD ise NATO’ya olan kararlı bağlılığını devam ettirecek” ifadelerini kullandı.

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        Rutte, Rusya’nın, Çin, Kuzey Kore ve İran ile iş birliği yaparak askeri kapasitesini güçlendirdiğini vurgulayarak “Rusya, Çin teknolojisiyle ordusunu yeniden organize ediyor ve beklenenden çok daha hızlı silah üretiyor. NATO’nun bir yılda ürettiği mühimmatı, Rusya üç ayda üretiyor. Bu yıl 1500 tank, 3 bin zırhlı araç ve 200 İskender füzesi üretmesi öngörülüyor. Rusya, 5 yıl içinde NATO’ya karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebilir. Kendimizi aldatmayalım, artık hepimiz doğu cephesindeyiz. Yeni nesil Rus füzeleri, ses hızının çok üzerinde seyrediyor. Avrupa başkentleri arasındaki mesafeler artık sadece dakikalarla ölçülüyor. Doğu ya da batı diye bir ayrım yok, sadece NATO var” dedi.

        NATO Genel Sekreteri Rutte, savunma harcamalarında GSYH’nin yüzde 5’ini hedeflemenin tesadüfi olmadığını belirterek, savunmada ciddi bir atılım yapılması gerektiğini vurguladı.

        Geçen hafta ittifakın savunma bakanlarının üzerinde anlaştığı yeni hedeflere ilişkin olarak Rutte, “Hava ve füze savunmasında yüzde 400’lük bir artış gerekli. Rusya’nın Ukrayna’da gökyüzünden nasıl korku saldığını görüyoruz. Ordularımızın binlerce zırhlı araca, tanka ve milyonlarca top mermisine ihtiyacı var. Lojistik, tedarik, ulaşım ve sağlık desteği gibi destekleyici kapasitelerimizi iki katına çıkarmalıyız. Müttefikler daha fazla savaş gemisi ve uçak için yatırım yapacak. Örneğin, ABD’nin müttefikleri toplamda en az 700 F-35 savaş uçağı alacak. Ayrıca daha fazla insansız hava aracı (İHA) ve uzun menzilli füze sistemlerine yatırım yapacağız. Uzay ve siber yeteneklere daha fazla kaynak ayıracağız. Açık olan şu ki, daha fazla yatırım yapmazsak, ortak savunmamız inandırıcı olmaz” açıklamasında bulundu.

        *Fotoğraf: İHA

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