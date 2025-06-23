Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NATO Trump'ın 'İran' eylemini savundu: ABD uluslararası hukuku ihlal etmedi | Dış Haberler

        NATO Trump'ın 'İran' eylemini savundu: ABD uluslararası hukuku ihlal etmedi

        NATO Genel Sekreteri Rutte, İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmalara ABD'nin dahil olması ve üç nükleer tesisi vurma eyleminin 'uluslararası hukuku ihlal etmediğini' öne sürdü. Rutte, NATO'nun en doğrudan ve önemli tehdidinin Rusya olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 16:59 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        NATO: ABD uluslararası hukuku ihlal etmedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NATO Genel Sekreteri Rutte, Hollanda'nın Lahey kentinden düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum Haberi Görüntüle

        Rutte, "ABD'nin İran'ı vurması uluslararası hukukun ihlali değil" açıklamasını yaptı.

        "Müttefikler uzun zamandır İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği konusunda hemfikir" diyen Rutte, "Bu ittifakın doğrudan karşı karşıya olduğun en büyük tehdit Rusya" dedi.

        Rutte, NATO üyelerinin gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) %5'ini savunmaya harcama konusunda anlaştıklarını belirterek, müttefiklerin bin adet daha tank ve zırhlı araca yatırım yapacağını söyledi.

        "Harcama oranında anlaştık"

        "Müttefiklerin Lahey'de üzerinde anlaşmaya varacakları savunma yatırım planı, GSYH'nin %5'inin savunmaya yatırılmasını öngören yeni bir temel getiriyor. Bu iddialı, tarihi ve geleceğimizi güvence altına almak için temel olan bir kuantum sıçramasıdır."

        Mark Rutte, NATO üyesi ülkelerini hava savunma kabiliyetlerinde beş kat artış planladıklarını, çünkü Rusya'nın 'ölümcül terörünü' her gün Ukrayna semalarında gördüklerini ve kendilerini bu tür saldırılara karşı savunabilmeleri gerektiğini öne sürdü.

        Müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin sarsılmaz ve ısrarlı olduğunu belirten Rutte, müttefiklerin bu yıl Ukrayna'ya 35 milyar avronun üzerinde askeri yardımda bulunacağını söyledi.

        Ukrayna'nın NATO yolunun geri döndürülemez olduğunu söyleyen Rutte, Rusya'nın ittifaka yönelik herhangi bir saldırısına NATO'nun vereceği karşılığın "yıkıcı" olacağını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        YKS yolunda anneleri öldü, kendileri yaşam mücadelesi veriyor!
        YKS yolunda anneleri öldü, kendileri yaşam mücadelesi veriyor!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!