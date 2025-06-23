NATO Trump'ın 'İran' eylemini savundu: ABD uluslararası hukuku ihlal etmedi

NATO Genel Sekreteri Rutte, Hollanda'nın Lahey kentinden düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

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Rutte, "ABD'nin İran'ı vurması uluslararası hukukun ihlali değil" açıklamasını yaptı.

"Müttefikler uzun zamandır İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği konusunda hemfikir" diyen Rutte, "Bu ittifakın doğrudan karşı karşıya olduğun en büyük tehdit Rusya" dedi.

Rutte, NATO üyelerinin gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) %5'ini savunmaya harcama konusunda anlaştıklarını belirterek, müttefiklerin bin adet daha tank ve zırhlı araca yatırım yapacağını söyledi.

"Harcama oranında anlaştık"

"Müttefiklerin Lahey'de üzerinde anlaşmaya varacakları savunma yatırım planı, GSYH'nin %5'inin savunmaya yatırılmasını öngören yeni bir temel getiriyor. Bu iddialı, tarihi ve geleceğimizi güvence altına almak için temel olan bir kuantum sıçramasıdır."

Mark Rutte, NATO üyesi ülkelerini hava savunma kabiliyetlerinde beş kat artış planladıklarını, çünkü Rusya'nın 'ölümcül terörünü' her gün Ukrayna semalarında gördüklerini ve kendilerini bu tür saldırılara karşı savunabilmeleri gerektiğini öne sürdü.