NATO zirvesi ne zaman? Ankara'da memurlar 6-12 Temmuz haftasında memurlar izinli mi?
Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde kamu çalışanlarını ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Zirve kapsamında alınan güvenlik ve ulaşım tedbirleri nedeniyle Ankara'daki bazı kamu personelinin 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında idari izinli sayılacağı bildirildi. Alınan karar "Memurlar 6-12 Temmuz'da izinli mi?", "NATO izni kimleri kapsıyor?" ve "Ankara'daki tüm memurlara izin var mı?" sorularını gündeme getirdi. İşte 2026 NATO zirvesi tarihi...
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 NATO Zirvesi için hazırlıklar sürerken, başkent Ankara'da uygulanacak tedbirler de netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından kurumlara iletilen talimat doğrultusunda, zirve haftasında şehir içi ulaşımın rahatlatılması ve güvenlik önlemlerinin etkin şekilde uygulanması amacıyla bazı kamu personeline idari izin verilmesi kararlaştırıldı. Peki, NATO zirvesi ne zaman? Ankara'da memurlar 6-12 Temmuz haftasında izinli mi olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
MEMURLARA NATO ZİRVESİ İZNİ NE ZAMAN?
Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle uygulanacak idari izin tarihleri 6-12 Temmuz 2026 olarak açıklandı. Zirvenin ise 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılması planlanıyor.
Bu kapsamda belirlenen kamu personeli, zirve haftası boyunca idari izinli sayılacak.
6-12 TEMMUZ'DA MEMURLAR İDARİ İZİNLİ Mİ?
Evet. Ankara'da belirlenen ilçelerde görev yapan kamu personelinin 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında idari izinli olması yönünde karar alındı. Ancak uygulama tüm memurları kapsamıyor. Bazı kurumlar ve kritik görevlerde bulunan personeller izin uygulamasının dışında tutulacak.
HANGİ İLÇELERDEKİ MEMURLAR İDARİ İZİNLİ OLACAK?
Açıklanan bilgilere göre aşağıdaki ilçelerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel idari izin kapsamına alındı:
Altındağ
Çankaya
Etimesgut
Gölbaşı
Keçiören
Mamak
Pursaklar
Sincan
Yenimahalle
KİMLER İDARİ İZİN KAPSAMI DIŞINDA KALACAK?
NATO Zirvesi sürecinde bazı personeller görevlerinin başında olmaya devam edecek. İdari izin uygulaması;
Zirvede doğrudan görev alan personelleri,
Güvenlik, sağlık ve ulaşım gibi kritik hizmetlerde çalışanları,
Kurumların zorunlu hizmetlerini sürdürecek personelleri
kapsamayacak. Nihai uygulama detayları ilgili kurumlar tarafından duyurulacak.
NATO ZİRVESİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye, 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen zirvenin ardından ikinci kez bir NATO liderler zirvesine ev sahipliği yapmış olacak. Zirve kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanının Ankara'ya gelmesi bekleniyor.
ANKARA'DA ETKİNLİKLER İPTAL EDİLECEK Mİ?
Zirve haftasında güvenlik ve trafik tedbirleri kapsamında Ankara genelinde sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, konser, şenlik ve benzeri toplu organizasyonların planlanmaması yönünde talimat verildiği bildirildi. Böylece başkentte yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.