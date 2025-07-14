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        Haberler Müzik Nazan Öncel'den yeni şarkı

        Nazan Öncel'den yeni şarkı

        Nazan Öncel, geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yazdığı yeni şarkısı 'Vertigo' ile dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 19:21 Güncelleme: 14.07.2025 - 23:20
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        Nazan Öncel'den yeni şarkı
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        Türk pop müziğinin divası Nazan Öncel, geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yazdığı yeni şarkısı 'Vertigo' ile dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

        Yoğun bakım sürecinde iki stent takılan sarkıcı; "Hayata bir çalım daha attım, yazmasam olmazdı" sözleriyle duyurduğu 'Vertigo' ile hayata müzikle tutunduğunu dillendiriyor…

        Şarkının düzenlemesi Emre Şen’e, kapak fotoğrafı oğlu Serkan Öncel’e, tanıtım fotoğrafları Enes Bilal Taşçı’ya, klip görüntülemesi ise Özlem Karakuş’a ait.

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