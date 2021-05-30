İlahi dinler içinde son din olarak kabul edilen İslam dinin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in sureleri ve anlamları merak konusu oldu. Kıyamet gününden ve öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlerden bahseden Naziat suresi Türkçe ve Arapça okunuşu araştırılıyor. İşte Nazi'at suresi tefsir ve fazileti

NAZİAT SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

NAZİAT SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

1. Vennazi'ati ğarken.

2. Vennaşitati neştan.

3. Vessabihati sebhan.

4. Fessabikati sebkan.

5. Felmudebbirati emren.

6. Yevme tercufurracifetu.

7. Tetbe'uherradifetu.

8. Kulubun yevmeizin vacifetun.

9. Ebsaruha haşi'atun.

10. Yekulune einna lemerdudune fiylhafireti.

11. Eiza kunna 'ızamen nehıreten.

12. Kalu tilke izen kerretun hasiretun.

13. Feinnema hiye zecretun vahıdetun.

14. Feiza hum bissahireti.

15. Hel etake hadiysu musa.

16. İz nadahu rabbuhu bilvadilmukaddesi tuven.

17. İzheb ila fir'avne innehu tağa.

18. Fekul hel leke ila en tezekka.

19. Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa.

20. Feerahul'ayetelkubra.

21. Fekezzebe ve 'asa.

22. Summe edbere yes'a.

23. Fehaşere fenada.

24. Fekale ene rabbukumul'a'la.

25. Feehazehullahu nekalel'ahıreti vel'ula.

26. İnne fiy zalike le'ubreten limen yahşa.

27. Eentum eşeddu halkan emissema'u benaha.

28. Refe'a semkeha fesevvaha.

29. Ve ağtaşe leyleha ve ahrece duhaha.

30. Vel'arda ba'de zalike dehaha.

31. Ahrece minha aeha ve mer'aha.

32. Velcibale ersaha.

33. Meta'an lekum ve lien'amikum.

34. Feiza caetittammetulkubra.

35. Yevme yetezekkerul'insanu ma se'a.

36. Ve burrizetilcehıymu limen yera.

37. Feemma men tağa.

38. Ve aserelhayateddunya.

39. Feinnelcahıyme hiyelme'va.

40. Ve emma men hafe mekame rabbihi ve nehennefse 'anilheva.

41. Feinnelcennete hiyel me'va.

42. Yes'eluneke 'anissa'ati eyyane mursaha.

43. Fiyme ente min zikraha.

44. İla rabbike muntehaha.

45. İnnema ente munziru men yahşaha.

46. Keennehum yevme yerevneha lem yelbesu illa 'aşiyyeten ev duhaha.

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