Eski sevgilisiyle mahkemelik oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazinNazlı Hamarat eski sevgilisi Gaffar Aydın ile mahkemelik oldu - Magazin haberleri
ABONE OL

Nazlı Hamarat eski sevgilisi Gaffar Aydın ile mahkemelik oldu

Katıldığı bir moda yarışmasıyla ünlenen Nazlı Hamarat, eski sevgilisi ve oğlunun babası Gaffar Aydın ile mahkemelik oldu. Açılan 'şantaj', 'tehdit' ve 'hakaret' davasında tanık olarak dinlenen oyuncu Nurseli İdiz, "Ben Nazlı'nın Gaffar'a tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini düşünmüyorum" diye konuştu

Nazlı Hamarat eski sevgilisi Gaffar Aydın ile mahkemelik oldu - Magazin haberleri
Eski sevgilisiyle mahkemelik oldu
0:00 / 0:00
DHA

Yıllar önce katıldığı bir moda yarışmasıyla tanınan Nazlı Hamarat, eski erkek arkadaşı ve bebeğinin babası Gaffar Aydın ile mahkemelik oldu. Karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olan ikiliye, 'tehdit', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlamasıyla dava açıldı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Nazlı Hamarat katılırken, Gaffar Aydın gelmedi.

"MESAJLARI GAFFAR KENDİ KENDİNE GÖNDERMİŞTİR"

Tanıkların dinlendiği duruşmada Alpay Aydın, "Tarafları tanırım... Beni arkadaşım aradı, "Biliyor musun Gaffar, Nazlı'nın özel yazışmalarını ve fotoğraflarını başka insanlara yolluyor" dedi. Ben de Nazlı'yı aradım, "Haberin var mı?" diye... Fotoğraf ve yazışmaların kendisine ait olduğunu, ancak bunları ayrıldığı erkek arkadaşının ısrarından vazgeçirmek için böyle şeyler yaptığını söyledi. Gaffar da bu yazışma ve fotoğrafları ele geçirerek, şantaj yapmış. Bunları basına vermekle tehdit etmiş. Benim Nazlı'nın şantaj ve tehdit mesajları çektiğine dair bilgim yok. Ancak böyle bir şey varsa da mesajları Gaffar kendi kendine göndermiştir" diye konuştu.

"GAFFAR NAZLI'NIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ"

Tanık Nurseli İdiz de şu ifadeleri kullandı:

Nazlı ve Gaffar benim evimde tanıştı. Nazlı'nın Gaffar ile tanıştıktan yaklaşık 6 ay sonra hamile olduğunu öğrendik. Daha sonra Gaffar bebeğin babasını olmadığını söyledi. Nazlı'nın onurunu rencide etti. Bir araya geldiklerinde Nazlı'nın fotoğraflarını çektiğini hem gördüm hem de duydum. Birbirlerinin telefon şifresini biliyor olabilirler. Gaffar zaman zaman ortaya çıkar sonra kaybolurdu. Çocuğun babası olduğunu bazen kabul eder, bazen inkar ederdi. Ben Nazlı'nın Gaffar'a tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini düşünmüyorum.

"MÜVEKKİLİM KORKU İÇİNDEDİR"

Müşteki sanık Gaffar Aydın'ın avukatı ise, "Dosyada bütün deliller toplandı. Müvekkilimin babalık hususundaki beyanları davayı ilgilendirmektedir. Müvekkilime aile mahkemesinde koruma kararı çıkarttık. Karşı tarafın ilk eşinin vahşice öldürülmesi nedeniyle benim müvekkilim korku içindedir. Müvekkilimin beraatini ve karşı tarafında cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

Nazlı Hamarat'ın avukatı da, "Çocuğun sahiplenmesi olayı işin özünü temsil etmektedir. Birleşen dosyada Gaffar'ın görüntüleri aldığı ikrar edilmiştir. Karşı tarafın cezalandırılmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

"BENDEN İZİNSİZ DNA TESTİ YAPTIRDI"

Daha sonra söz alan Nazlı Hamarat, "Benden izinsiz çocuğumun saçını ve tükürüğünü alarak DNA testi yaptırdı. Bana ait özel mesaj ve fotoğraflarla şantaj yaptı. Ben şantajı kabul etmeyince bunları basına verdi" diyerek, tehdit suçlamasını kabul etmedi. Duruşma ertelendi.

"EŞİMİN ÖLDÜRÜLMESİNİ KENDİSİNE BAĞLADI"

Nazlı Hamarat duruşma sonrası yaptığı açıklamada, Gaffar Aydın'ı tehdit etmediğini belirterek, "Gaffar Bey eşimin vahşice öldürülmesini kendisine bağladı. Benim telefonumu alarak, kendisine mesaj attı ve sanki ben atmışım gibi adli makamlara başvurarak bana dava açtı. Ben de özel hayatımı basına sızdırdığı için dava açtım" dedi.

"DAVA GÜLÜNÇ BİR HALE GELDİ"

Oyuncu Nurseli İdiz de "Ben ikisini de uzlaştırmaya çalıştım. Başından beri çekişmeli bir ilişkiydi. Siz bir kadını "Çocuk benden değil" diye rencide ederseniz, o da DNA vermeyebilir. Nazlı benim manevi kızım, çocuğu da manevi torunum gibidir. Gaffur koruma kararı aldırmış, biz iki kadın bir çocuk aynı evde yaşıyoruz. Biz kimiz ki öldürteceğiz... Dava gülünç bir hale geldi" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olan eski sevgililere, 'tehdit', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlamasıyla dava açılmıştı. Önce Nazlı Hamarat, Gaffar Aydın'dan kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Aydın da Hamarat'ın kendisine, "Eski kocamın sonunu biliyorsun, senin de sonun ona benzeyecek" şeklinde mesaj attığını iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Nazlı Hamarat'ın eski eşi, iş insanı Emir Cevdet Şaşmaz, 2015 yılında Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülmüştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hakan Altun hastaneye kaldırıldı! Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? Magazin haberleri
MAGAZİNHakan Altun'dan haber var
Thodex skandalı büyüyor! Çekiliş için başka ünlüler de kullanılmış...
MAGAZİNÜnlü vurgun 2!
Thodex vurgun için ünlüleri kullanmış! - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlü vurgun!
İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran ilk kez görüntülendi! Aşıklar Cihangir'de - Magazin haberleri
MAGAZİNAşıklar ilk kez görüntülendi
Jennifer Lopez-Alex Rodriguez çiftinin ayrılığının perde arkası! "Ona güvenmiyordu" - Magazin haberleri
MAGAZİN"Ayrılığı o istedi"
Fatih Ürek: Baba olmak istiyorum! - Magazin haberleri
MAGAZİN'Baba olmak istiyorum'
Reynmen'e şok! - Magazin haberleri
MAGAZİNReynmen'e şok!
Ece Seçkin: Zor şeyleri başarmanın zamanı geldi - Magazin haberleri
MAGAZİN'Zor şeyleri başarmanın zamanı geldi'
Hülya Avşar yine sosyal medyada alay konusu oldu - Magazin haberleri
MAGAZİNYine sosyal medyada alay konusu oldu
Bülent Şakrak'tan Ali Atay'a: İyi ki doğdun 20 yıllık arkadaşım - Magazin haberleri
MAGAZİN'İyi ki doğdun 20 yıllık arkadaşım'