Eski sevgilisiyle mahkemelik oldu 0:00 / 0:00

DHA

Yıllar önce katıldığı bir moda yarışmasıyla tanınan Nazlı Hamarat, eski erkek arkadaşı ve bebeğinin babası Gaffar Aydın ile mahkemelik oldu. Karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olan ikiliye, 'tehdit', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlamasıyla dava açıldı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Nazlı Hamarat katılırken, Gaffar Aydın gelmedi.

"MESAJLARI GAFFAR KENDİ KENDİNE GÖNDERMİŞTİR"

Tanıkların dinlendiği duruşmada Alpay Aydın, "Tarafları tanırım... Beni arkadaşım aradı, "Biliyor musun Gaffar, Nazlı'nın özel yazışmalarını ve fotoğraflarını başka insanlara yolluyor" dedi. Ben de Nazlı'yı aradım, "Haberin var mı?" diye... Fotoğraf ve yazışmaların kendisine ait olduğunu, ancak bunları ayrıldığı erkek arkadaşının ısrarından vazgeçirmek için böyle şeyler yaptığını söyledi. Gaffar da bu yazışma ve fotoğrafları ele geçirerek, şantaj yapmış. Bunları basına vermekle tehdit etmiş. Benim Nazlı'nın şantaj ve tehdit mesajları çektiğine dair bilgim yok. Ancak böyle bir şey varsa da mesajları Gaffar kendi kendine göndermiştir" diye konuştu.

"GAFFAR NAZLI'NIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ"

Tanık Nurseli İdiz de şu ifadeleri kullandı:

Nazlı ve Gaffar benim evimde tanıştı. Nazlı'nın Gaffar ile tanıştıktan yaklaşık 6 ay sonra hamile olduğunu öğrendik. Daha sonra Gaffar bebeğin babasını olmadığını söyledi. Nazlı'nın onurunu rencide etti. Bir araya geldiklerinde Nazlı'nın fotoğraflarını çektiğini hem gördüm hem de duydum. Birbirlerinin telefon şifresini biliyor olabilirler. Gaffar zaman zaman ortaya çıkar sonra kaybolurdu. Çocuğun babası olduğunu bazen kabul eder, bazen inkar ederdi. Ben Nazlı'nın Gaffar'a tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini düşünmüyorum.

"MÜVEKKİLİM KORKU İÇİNDEDİR"

Müşteki sanık Gaffar Aydın'ın avukatı ise, "Dosyada bütün deliller toplandı. Müvekkilimin babalık hususundaki beyanları davayı ilgilendirmektedir. Müvekkilime aile mahkemesinde koruma kararı çıkarttık. Karşı tarafın ilk eşinin vahşice öldürülmesi nedeniyle benim müvekkilim korku içindedir. Müvekkilimin beraatini ve karşı tarafında cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

Nazlı Hamarat'ın avukatı da, "Çocuğun sahiplenmesi olayı işin özünü temsil etmektedir. Birleşen dosyada Gaffar'ın görüntüleri aldığı ikrar edilmiştir. Karşı tarafın cezalandırılmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

"BENDEN İZİNSİZ DNA TESTİ YAPTIRDI"

Daha sonra söz alan Nazlı Hamarat, "Benden izinsiz çocuğumun saçını ve tükürüğünü alarak DNA testi yaptırdı. Bana ait özel mesaj ve fotoğraflarla şantaj yaptı. Ben şantajı kabul etmeyince bunları basına verdi" diyerek, tehdit suçlamasını kabul etmedi. Duruşma ertelendi.

"EŞİMİN ÖLDÜRÜLMESİNİ KENDİSİNE BAĞLADI"

Nazlı Hamarat duruşma sonrası yaptığı açıklamada, Gaffar Aydın'ı tehdit etmediğini belirterek, "Gaffar Bey eşimin vahşice öldürülmesini kendisine bağladı. Benim telefonumu alarak, kendisine mesaj attı ve sanki ben atmışım gibi adli makamlara başvurarak bana dava açtı. Ben de özel hayatımı basına sızdırdığı için dava açtım" dedi.

"DAVA GÜLÜNÇ BİR HALE GELDİ"

Oyuncu Nurseli İdiz de "Ben ikisini de uzlaştırmaya çalıştım. Başından beri çekişmeli bir ilişkiydi. Siz bir kadını "Çocuk benden değil" diye rencide ederseniz, o da DNA vermeyebilir. Nazlı benim manevi kızım, çocuğu da manevi torunum gibidir. Gaffur koruma kararı aldırmış, biz iki kadın bir çocuk aynı evde yaşıyoruz. Biz kimiz ki öldürteceğiz... Dava gülünç bir hale geldi" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olan eski sevgililere, 'tehdit', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlamasıyla dava açılmıştı. Önce Nazlı Hamarat, Gaffar Aydın'dan kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Aydın da Hamarat'ın kendisine, "Eski kocamın sonunu biliyorsun, senin de sonun ona benzeyecek" şeklinde mesaj attığını iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Nazlı Hamarat'ın eski eşi, iş insanı Emir Cevdet Şaşmaz, 2015 yılında Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülmüştü.