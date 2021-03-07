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NBA All-Star 2021 saat kaçta, hangi kanalda? NBA All-Star 2021 Doğu ve Batı karması takımları

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en büyük organizasyonu olan All-Star 2021 için geri sayım başladı. Basketbolseverler NBA All-Star 2021 saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun cevabını merakla araştırıyor. NBA All-Star 2021 Doğu ve Batı karması takımları ise oylamanın ardından belli oldu. İşte NBA All-Star 2021 maçına dair ayrıntılar...

NBA All-Star 2021 saat kaçta, hangi kanalda? NBA All-Star 2021 Doğu ve Batı karması takımları

NBA, 70. All-Star için aldığı kararda organizasyonun tek gün yapılacağını duyurmuştu. Her yıl 3 gün süren organizasyon, bu sene Covid-19 pandemisi sebebiyle tek günde tamamlanacak. Peki NBA All-Star 2021 saat kaçta, hangi kanalda? İşte NBA All-Star 2021 Doğu ve Batı karması takımları

NBA ALL-STAR 2021 SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

NBA All Star 2021 maçı 7 Mart'ta ABD'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da yapılacak. TSİ 05.00’te oynananacak mücadele S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. All-Star etkinlikleri, TSİ 02.30'dan itibaren başlayacak.

2021 NBA ALL-STAR DOĞU VE BATI KARMASI

Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets),Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks),Joel Embiid (Philadelphia 76ers),Bradley Beal (Washington Wizards),Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers),Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers),Nikola Jokic (Denver Nuggets),Stephen Curry (Golden State Warriors),Luka Doncic (Dallas Mavericks)

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