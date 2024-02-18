NBA All-Star'da devler karşı karşıya geliyor!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçı, yarın sabaha karşı oynanacak.

NBA All-Star 2024 maçı, ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta Doğu ve Batı Konferansı takımlarının karşı karşıya geleceği maç, pazartesi günü TSİ 04.00’de başlayacak.

NBA All-Star maçı, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

73. kez düzenlenecek organizasyonda, Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers'tan LeBron James ile Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, takım kaptanı olarak sahaya çıkacak.

Böylece LeBron James, 20. kez all-star seçilerek bu alanda Kareem Abdul-Jabbar ile paylaştığı rekoru eline geçirdi.