NBA All-Star'da "Yükselen Yıldızlar" maçlarının kadroları belli oldu!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2026 All-Star organizasyonundaki "Yükselen Yıldızlar" maçlarının kadrosu açıklandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre ABD'nin Los Angeles kentindeki Intuit Dome'da 14 Şubat Cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirilecek üç maçlık organizasyonda, 10'u çaylak, 11'i ikinci sezonunu geçiren ve 7'si NBA Gelişim Ligi'nden olmak üzere 28 basketbolcu mücadele edecek.

Ligdeki çaylak ve ikinci sezonunu geçiren basketbolcuların draft edilmesiyle 7'şer kişiden 3 takım oluşturulacak. NBA Gelişim Ligi oyuncularının bulunduğu ekibin de dahil olmasıyla 4 takımlık mini turnuva düzenlenecek. Eski basketbolcular Vince Carter, Tracy McGrady, Carmelo Anthony ve Austin Rivers, takımların antrenörlüğünü üstlenecek.

Yarı final maçlarından galip ayrılan ekipler, finalde karşılaşacak. Süresiz oynanacak müsabakalarda hedef skor uygulaması geçerli olacak. Yarı finallerde 40, finalde ise 25 sayıya ulaşan takım galip gelecek.

"Yükselen Yıldızlar" etkinliğinde sahaya çıkacak isimler şöyle:

Çaylak oyuncular: Cedric Coward (Memphis Grizzlies), Egor Demin (Brooklyn Nets), VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers), Jeremiah Fears, Derik Queen (New Orleans Pelicans), Cooper Flagg (Dallas Mavericks), Dylan Harper (San Antonio Spurs), Tre Johnson (Washington Wizards), Kon Knueppel (Charlotte Hornets), Collin Murray-Boyles (Toronto Raptors)