Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA All-Star'da "Yükselen Yıldızlar" maçlarının kadroları belli oldu! - Basketbol Haberleri

        NBA All-Star'da "Yükselen Yıldızlar" maçlarının kadroları belli oldu!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2026 All-Star organizasyonu kapsamındaki "Yükselen Yıldızlar" maçlarında sahaya çıkacak oyuncular belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 16:28 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBA All-Star'da "Yükselen Yıldızlar" kadrosu açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2026 All-Star organizasyonundaki "Yükselen Yıldızlar" maçlarının kadrosu açıklandı.

        NBA'den yapılan açıklamaya göre ABD'nin Los Angeles kentindeki Intuit Dome'da 14 Şubat Cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirilecek üç maçlık organizasyonda, 10'u çaylak, 11'i ikinci sezonunu geçiren ve 7'si NBA Gelişim Ligi'nden olmak üzere 28 basketbolcu mücadele edecek.

        Ligdeki çaylak ve ikinci sezonunu geçiren basketbolcuların draft edilmesiyle 7'şer kişiden 3 takım oluşturulacak. NBA Gelişim Ligi oyuncularının bulunduğu ekibin de dahil olmasıyla 4 takımlık mini turnuva düzenlenecek. Eski basketbolcular Vince Carter, Tracy McGrady, Carmelo Anthony ve Austin Rivers, takımların antrenörlüğünü üstlenecek.

        Yarı final maçlarından galip ayrılan ekipler, finalde karşılaşacak. Süresiz oynanacak müsabakalarda hedef skor uygulaması geçerli olacak. Yarı finallerde 40, finalde ise 25 sayıya ulaşan takım galip gelecek.

        REKLAM

        "Yükselen Yıldızlar" etkinliğinde sahaya çıkacak isimler şöyle:

        Çaylak oyuncular: Cedric Coward (Memphis Grizzlies), Egor Demin (Brooklyn Nets), VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers), Jeremiah Fears, Derik Queen (New Orleans Pelicans), Cooper Flagg (Dallas Mavericks), Dylan Harper (San Antonio Spurs), Tre Johnson (Washington Wizards), Kon Knueppel (Charlotte Hornets), Collin Murray-Boyles (Toronto Raptors)

        İkinci sezonunu geçiren oyuncular: Matas Buzelis (Chicago Bulls), Stephon Castle (San Antonio Spurs), Donovan Clingan (Portland Trail Blazers), Kyshawn George, Alex Sarr (Washington Wizards), Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder), Reed Sheppard (Houston Rockets), Cam Spencer, Jaylen Wells (Memphis Grizzlies), Jaylon Tyson (Cleveland Cavaliers), Kel’el Ware (Miami Heat)

        NBA Gelişim Ligi oyuncuları: Sean East (Salt Lake City Stars), Ron Harper Jr (Maine Celtics), David Jones Garcia (Austin Spurs), Yanic Konan Niederhauser (San Diego Clippers), Alijah Martin (Raptors 905), Tristen Newton (Rio Grande Valley Vipers), Yang Hansen (Rip City Remix)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"

        İstanbul Şişli'de cansız bedeni bir çöp konteynerinde bulunan Özbekistan uyruklu kadının katledilmesiyle ilgili soruşturmada katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda da, zanlıların cinayeti işledikten sonra cesedi valizle taksiye bindikleri anlara ait görüntüler de k...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!