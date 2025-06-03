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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum'dan Türk takımları açıklaması! - Basketbol Haberleri

        NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum'dan Türk takımları açıklaması!

        NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum, Avrupa'da hayata geçirilmesi planlanan lig projesi hakkında açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:22 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:22
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        Tatum'dan Türk takımları açıklaması!
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Başkan Yardımcısı Mark Tatum, Avrupa'da hayata geçirilmesi planlanan lig projesinde Türkiye, Sırbistan, Yunanistan ve İsrail'den takımların yer almasını istediklerini söyledi.

        NBA, FIBA, Avrupa Ligi ve kulüp yetkililerinin bir araya geldiği toplantıya dair basın mensuplarına açıklamada bulunan Tatum, "Cenevre'deki toplantı harika bir adım oldu. Umarım daha fazla ilerleme kaydedebiliriz. Avrupa Ligi'nin kalıcı lisansa sahip tüm kulüpleri, ilk kez bu toplantıda temsil edildi. FIBA ​​ve Avrupa Ligi ile yapılan toplantılar çok verimliydi ve konuşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Yeni lige dair detaylara değinen Tatum, "Kuracağımız yeni ligde Doğu Avrupa'dan takımların rolü olacak. Türkiye, Sırbistan, Yunanistan ve İsrail'den takımların yer almasını istiyoruz. Söz konusu yeni en üst düzey ligde, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi iki takım yer alabilir ve kalan kontenjanlar için bir turnuva düzenleyebiliriz. Yeni ligin en iyi iki takımı ise gelecekte NBA Kupası'nda oynayabilir. Belki de ileride bir Avrupa konferansı oluşturabiliriz. Bu yüzden tüm bunlar çok heyecan verici." diye konuştu.

        Tatum, geride kalan yıllarda olduğu gibi NBA ve Avrupa takımları arasındaki sezon öncesi maçlarının yeniden oynanabileceğini de sözlerine ekledi.

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