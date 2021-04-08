Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolNBA
ABONE OL

NBA Batı Konferansı'nın zirvesindeki mücadeleyi Suns kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Utah Jazz'ı uzatma sonunda 117-113 yendi

NBA Batı Konferansı'nın zirvesindeki mücadeleyi Suns kazandı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 2. sırasındaki Suns ile konferans lideri Jazz arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Suns, 102-102'lik skorla uzatmaya giden karşılaşmayı kazanarak üst üste 7. galibiyetini aldı.

Suns'ı galibiyete, 35 sayı atan Devin Booker, 29 sayı, 9 asist üreten Chris Paul ve 18 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla "double double" yapan Deandre Ayton taşıdı.

Jazz'ın all-star gardı Donovan Mitchell, 41 sayı, 8 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Bojan Bogdanovic 20 sayı, Rudy Gobert 16 sayı, 18 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı. Ersan İlyasova ise forma şansı bulamadı.

DURANT 7 HAFTA SONRA PARKEYE ADIM ATTI

Doğu Konferansı'nda liderlik yarışı içindeki Brooklyn Nets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 139-111 mağlup etti.

Sakatlığı nedeniyle 13 Şubat'tan beri sahalardan uzak kalan Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant, kenardan gelerek 19 dakika süre aldı. Durant, 5'te 5 saha içi isabetiyle 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asist üretti.

Nets'te Kyrie Irving 24 sayı, 6 asist, LaMarcus Aldridge 22 sayıyla oynadı.

Pelicans cephesindeyse Eric Bledsoe 26 sayı, 5 ribaunt ve Zion Williamson 16 sayı, 6 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 141-137

Orlando Magic-Washington Wizards: 116-131

Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 139-111

Boston Celtics-New York Knicks: 101-99

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 113-131

Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 102-113

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 102-93

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 106-96

Phoenix Suns-Utah Jazz: 117-113 (uzatmada)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak
BASKETBOLAnadolu Efes, İtalya'da
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov, Real Madrid maçı öncesi değerlendirmede bulundu
BASKETBOLKokoskov'dan Real Madrid yorumu
NBA'de Nets forması giyen Harden, sahalardan 10 gün uzak kalacak
BASKETBOLHarden, 10 gün yok
NBA'de 76ers, Furkan'ın 10 sayı attığı maçta Celtics'i yendi
BASKETBOLFurkan'lı 76ers, Celtics'i yendi
SIG Strasbourg: 91 - Türk Telekom: 81
BASKETBOLAvrupa'ya veda
Orhun Ene, A Milli Basketbol Takımı'nda kalıcı başarılar peşinde
BASKETBOLOrhun Ene, kalıcı başarılar peşinde
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale çıkan 7. takım Pınar Karşıyaka oldu
BASKETBOLPınar Karşıyaka son sekizde!
Obradovic sahneye geri dönebilir - Fenerbahçe haberleri
BASKETBOLObradovic bombası
NBA'de Brooklyn Nets, Kyrie Irving'in 40 sayısının yardımıyla kazandı
BASKETBOLBrooklyn Nets, Kyrie Irving'le kazandı
ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasındaki iki maç ertelendi
BASKETBOLLigde iki maç ertelendi