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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Alperen Şengün 21 sayı attı, Rockets kazandı - Basketbol Haberleri

        NBA'de Alperen Şengün 21 sayı attı, Rockets kazandı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Houston Rockets, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 110-101 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:05 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:05
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        Alperen Şengün 21 sayı attı, Rockets kazandı
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        NBA'e 11 maçla devam edildi. Formda bir sezon geçiren milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 21 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performans sergilediği maçta Houston Rockets, Thunder'ı 9 sayı farkla mağlup ederek 9. galibiyetini aldı.

        Ev sahibi ekipte Dillon Brooks 23 sayı, 4 ribaunt, Aaron Holiday 22 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı verdi.

        Thunder'da Shai Gilgeous Alexander'ın 33 sayı, 6 asistlik çabası mağlubiyete engel olamadı. Jalen Williams 13, Aaron Wiggins 11 sayı kaydetti.

        DONCIC'TEN JAZZ KARŞISINDA "TRIPLE-DOUBLE"

        All-star yıldızı Luka Doncic'in 40 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptığı maçta Dallas Mavericks, sahasında Utah Jazz'ı 147-97 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

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        Doncic, kariyerinde 60. kez "triple-double" yaptı.

        Mavericks'te Kyrie Irving 26 sayı, 4 asist, Tim Hardaway 17 sayı, Derrick Jones 12 sayıyla maçı tamamladı.

        Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 20 dakika süre aldığı ve 8 sayı, 9 ribauntla oynadığı Jazz'da ise Ochai Agbaji 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

        Cedi Osman'ın ilk 5'te başladığı ve 6 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynadığı maçta San Antonio Spurs, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 102-94 yenildi. Spurs, üst üste 15. mağlubiyetini yaşadı.

        SONUÇLAR

        Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 121-111

        Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 126-131

        Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 102-116

        Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 102-94

        Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 113-114

        Toronto Raptors-Miami Heat: 103-112

        Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 111-100

        Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 110-101

        Dallas Mavericks-Utah Jazz: 147-97

        Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 110-106

        Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 111-102

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