NBA'de Celtics ve Mavericks, konferans yarı final serisinde 2-1 öne geçti NBA play-off'larında Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı 106-93, Dallas Mavericks ise Oklahoma City Thunder'ı 105-101 yenerek konferans yarı final serisinde 2-1 öne geçti. Celtics'in Jayson Tatum liderliğindeki galibiyeti, Cavaliers'ın ev sahibi olduğu maçta geldi. Tatum 33 sayıyla parladı ve Jaylen Brown ile Jrue Holiday da önemli katkılar sağladı. Diğer yarı final maçında Dallas Mavericks, Luka Doncic'in liderliğinde Oklahoma City Thunder'ı mağlup etti

Anadolu Ajansı Giriş: 12.05.2024 - 12:27 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:27 facebook

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