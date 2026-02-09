NBA'de Celtics’in serisine Knicks son verdi!

Kağıthane'de annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabey: Ben hep mermi ağzında gezerim

KAĞITHANE'de ağabey Mustafa Mutlu (69) camide annesinin cenaze namazına katıldıktan sonra kardeşi Mehmet Mutlu'yu (52) silahla başından vurarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından yakalanan Mustafa Mutlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa Mutlu'nun ifadesinde "Annemin vefatından sonra 'Bunlar... Daha Fazla Göster KAĞITHANE'de ağabey Mustafa Mutlu (69) camide annesinin cenaze namazına katıldıktan sonra kardeşi Mehmet Mutlu'yu (52) silahla başından vurarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından yakalanan Mustafa Mutlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa Mutlu'nun ifadesinde "Annemin vefatından sonra 'Bunlar nasılsa camiye gelirler.Ben onlara gününü göstereceğim' dedim. Ben hep mermi ağzında gezerim. Korkutma amaçlı kardeşim Mehmet Mutlu'ya doğru ateş ettim" dediği öğrenildi. (DHA) Daha Az Göster