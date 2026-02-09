Habertürk
        NBA'de Celtics'in serisine Knicks son verdi! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Celtics’in serisine Knicks son verdi!

        NBA'de Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımları karşı karşıya getiren maçta New York Knicks, Boston Celtics'i 111-89 mağlup etti. Celtics'in 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 11:45 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:45
        NBA'de Celtics'in serisine Knicks son verdi!
        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımları karşı karşıya getiren maçta New York Knicks, Boston Celtics’i 111-89 mağlup etti.

        Knicks'te Jalen Brunson'ın 31 sayı, 8 asist, Josh Hart 19 sayılık performans sergilerken, Karl-Anthony Towns 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

        Beş maçlık galibiyet serisi sona eren Celtics’te ise Jaylen Brown 26 sayı, Derrick White ise 19 sayı kaydetti.

        LEONARD'DAN TIMBERWOLVES POTASINA 41 SAYI

        Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves'u 115-96 mağlup etti.

        Target Center'da oynanan maçta Kawhi Leonard 41 sayı, 8 ribauntla takımını sırtlarken, John Collins ve Yanic Konan Niederhauser, 15'er sayıyla galibiyete katkı verdi.

        Timberwolves'ta Anthony Edwards 23, Julius Randle 17 sayı, 8 ribauntla oynadı.

        Chicago Bulls'tan takas edildikten sonra Timberwolves formasıyla ilk maçına çıkan Ayo Dosunmu, mücadeleyi 11 sayı ve 2 top çalma ile tamamladı.

