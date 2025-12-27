Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Chicago Bulls'tan üst üste 5. galibiyet! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Chicago Bulls'tan üst üste 5. galibiyet!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, sahasında Philadelphia 76ers'ı 109-102 yenerek üst üste beşinci galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 09:57 Güncelleme: 27.12.2025 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulls'tan üst üste 5. galibiyet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        United Center'daki maçın son 2 dakika 45 saniyesine 102-99 geride giren Bulls, Jalen Smith'in Joel Embiid üzerinden yaptığı smaçla 10-0'lık bir seri başlatarak galibiyete uzandı.

        Tre Jones ve Zach Collins 15'er sayı, Coby White'ın 13 sayıyla oynadığı Bulls'ta, Josh Giddey 12 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.

        Joel Embiid'in 31 sayıyla liderlik ettiği 76ers'ta, Tyrese Maxey 27 sayı, Paul George 15 sayı, 12 ribaunt kaydetti.

        JAYLEN BROWN, CELTICS'İ SIRTLADI

        Jaylen Brown'ın 30 sayı, 4 asist, 4 top çalmayla oynadığı maçta Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 140-122 yenerek sezondaki 5 maçlık deplasman bölümüne galibiyetle başladı.

        Jaylen Brown, Pacers karşısında üst üste 8. kez 30 sayı barajını aştı. Daha önce Larry Bird, 1985’te art arda 9 maçta 30 sayı barajını geçmişti.

        Maçın ilk çeyreğinin ortasında 15 sayı geriye düşen Celtics'te, Payton Pritchard 29 sayı, 9 ribaunt, Sam Hauser 23, Derrick White 21 sayılık performans sergiledi.

        Pacers'ta ise Andrew Nembhard 18, T.J. McConnell ve Bennedict Mathurin, karşılaşmayı 13'er sayıyla tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldüren şüpheli adliyede

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Ündeş (45) ile kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı (64) av tüfeği ile vurarak öldüren Yusuf Ündeş (46) adliyeye sevk edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!