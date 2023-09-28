Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Damian Lillard, takasla Milwaukee Bucks'a gitti - Basketbol Haberleri

NBA'de Damian Lillard, takasla Milwaukee Bucks'a gitti Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yedi kez all-star seçilen Damian Lillard, üç takımlı takasla Portland Trail Blazers'tan Milwaukee Bucks'a gitti Anadolu Ajansı Giriş: 28.09.2023 - 15:23 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:23 facebook

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NBA'deki 11 yıllık kariyerinin tamamını Blazers'ta geçiren 33 yaşındaki oyun kurucu, sosyal medya hesabından, "Bundan sonraki bölüm için heyecanlıyım." paylaşımını yaptı.

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Blazers'ın 2012 NBA Draftı'nda altıncı sıradan seçtiği Lillard, Bucks'ta iki kez "en değerli oyuncu (MVP)" seçilen Giannis Antetokounmpo ile takım arkadaşı olacak.