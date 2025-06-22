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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de dev takas: Kevin Durant - Basketbol Haberleri

        NBA'de dev takas: Kevin Durant

        Houston Rockets yapılan takas anlaşması karşılığında, Phoenix Suns'ta forma giyen Kevin Durant'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 19:59 Güncelleme: 22.06.2025 - 19:59
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        NBA'de dev takas: Kevin Durant
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        Phoenix Suns, Kevin Durant'i Houston Rockets'a takasladı.

        NBA'in en iyi skorerlerinden biri olarak kabul edilen Durant, Alperen Şengün'ün takım arkadaşı oldu.

        Rockets, Kevin Durant karşılığında Jalen Green, Dillon Brooks, bu yıl 10. sıra draft hakkı ve birçok ikinci tur draft hakkı verdi.

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