NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 36 sayı, 20 ribaunt, 6 asistle oynadığı maçta 76ers'ı 112-101 mağlup ederek üst üste 3, sezonun 44. galibiyetini aldı.

Khris Middleton'ın 20, Eric Bledsoe'nun 14 sayı kaydettiği ev sahibi Bucks'ta 6 dakika 45 saniye süre alan Ersan İlyasova, mücadeleyi 2 sayı, 2 ribauntla tamamladı.

Philadelphia 76ers'ta Tobias Harris 25, Joel Embiid 19, Al Horford 15 sayı attı. Furkan Korkmaz ise 28 dakika 14 saniye görev yaptığı karşılaşmada 12 sayı, 3 ribaunt, 1 asist üretti.

Öte yandan Russell Westbrook, takımı Houston Rockets'ın deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 121-111 yendiği mücadeleyi 41 sayıyla bitirerek kariyerinde 20 bin sayı barajını (20 bin 7) geçti. Westbrook, NBA'de LeBron James ve Oscar Robertson'dan sonra 20 bin sayı, 7 bin asist, 6 bin ribaunta ulaşan üçüncü oyuncu oldu.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

New York Knicks-Orlando Magic: 105-103

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 119-125

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 112-101

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 125-117

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 111-121