Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Hornets-Pistons maçında kavga çıktı! Yumruklar havada uçuştu - Basketbol Haberleri

        NBA'de Hornets-Pistons maçında kavga çıktı! Yumruklar havada uçuştu

        NBA'de Charlotte Hornets ile Detroit Pistons arasında oynanan maça saha olayları damgasını vurdu. Üçüncü çeyrekte iki takım oyuncuları arasında çıkan yumruklu kavga sonucunda 1 antrenör ve 4 oyuncu ihraç edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:26 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-110 yendi.

        Batı Konferansı lideri Thunder'da sakatlığı nedeniyle 10 maç sonra parkeye dönen Jalen Williams, 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Kenardan gelen Isaiah Joe 19, Alex Caruso 17 sayı üretirken, Chet Holmgren 13 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

        2

        LeBron James'in 22 sayı, 10 asistle oynadığı Lakers'ta, Marcus Smart 19, Austin Reaves 16 sayı kaydetti.

        3

        HORNETS-PISTONS MAÇINDA SAHA KARIŞTI

        Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons'ın deplasmanda Charlotte Hornets’ı 110-104 mağlup ettiği maçta, ev sahibi takımın başantrenörü Charles Lee ve 4 oyuncu ihraç edildi.

        4

        Spectrum Center'da oynanan maçta Cade Cunningham 33 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle Pistons'ı sırtlarken, Duncan Robinson 18, Jalen Duren 15 sayıyla oynadı.

        9 maçlık galibiyet serisi sona eren Hornets’ta ise Brandon Miller 24, LaMelo Ball ve Kon Knueppel 20’şer sayılık performans sergiledi.

        5

        Üçüncü çeyrekte Jalen Duren ile Moussa Diabate arasındaki gerilimle başlayan ve bir anda diğer oyuncuların da müdahil olmasıyla büyüyen olayların ardından Duren ve Diabate'in yanı sıra Miles Bridges ile Isaiah Stewart oyundan atıldı.

        6

        Son çeyrekte hakemin üzerine yürüyen Hornets Başantrenörü Lee de ihraç edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Titreşimler yıkabilir
        Titreşimler yıkabilir
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı