NBA'de Lakers son saniye üçlüğüyle kazandı!

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde Lakers'da Austin Reaves 44 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, Deandre Ayton 17, Jake LaRavia ise 14 sayıyla oynadı.

LeBron James, maçı kazandıran basketi atan Rui Hachimura'ya asisti yapan isim olurken, bin 297 maç sonra ilk defa bir karşılaşmada çift haneli sayıya ulaşamadı. LeBron, karşılaşmayı 8 sayı, 11 asist ve 6 ribauntla tamamladı.

Raptors'da Scottie Barnes, 23 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı. Brandon Ingram 20 ve Ja'Kobe Walter ise 17 sayı kaydetti.