Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbol
ABONE OL

NBA'de Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 4 maça çıkardı

NBA'de Philadelphia 76ers, sahasında Charlotte Hornets'ı 118-101 yendi

NBA'de Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 4 maça çıkardı
AA

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı mücadelede Charlotte Hornets'ı 118-101 mağlup etti.

Üst üste 4. galibiyetini elde eden 76ers'ta Tobias Harris 22 sayılık katkı sağlarken, Ben Simmons 12 sayı, 10 ribaunt, Joel Embiid 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Hornets'ta Gordon Hayward'ın 18, Devonte Graham'ın 15 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

CEDİ'NİN 18 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 18 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynadığı karşılaşmada deplasmanda Orlando Magic'e 103-83 yenildi. Cavaliers'ta Collin Sexton 24 sayı üretirken, Andre Drummond 10 sayı, 14 ribaunt ile "double double" yaptı.

Bu sezon beşinci galibiyetini alan Magic'te ise Aaron Gordon 24 sayı, 11 ribaunt, Nikola Vucevic 23 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 103-83

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 118-101

Atlanta Hawks-New York Knicks: 108-113

Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 118-90

Toronto Raptors-Boston Celtics: 114-126

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 100-113

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 125-115

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 116-118

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 137-106

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının MVP'si CSKA Moskova'dan Nikola Milutinov
BASKETBOLHaftanın MVP'si Nikola Milutinov
Curry 62 sayıyla kariyer rekoru kırdı, Warriors kazandı
BASKETBOLCurry kariyer rekoru kırdı!
NBA'de Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 3 maça çıkardı
BASKETBOL76ers seriyi 3 maça çıkardı
NBA efsanesi Paul Westphal hayatını kaybetti
BASKETBOLPaul Westphal hayatını kaybetti
Darüşşafaka Tekfen: 70 – Anadolu Efes: 81 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLAnadolu Efes, Daçka'yı devirdi
MAÇ SONUCU | Galatasaray - Fenerbahçe Beko: 73-87
BASKETBOLDev derbi Fenerbahçe'nin!
Beşiktaş: 72 - Pınar Karşıyaka: 84
BASKETBOLKarşıyaka, Beşiktaş'ı devirdi
NBA'de Phoenix Suns zirveyi sevdi
BASKETBOLPhoenix Suns zirveyi sevdi
Beşiktaş'tan transfer yalanlaması
BASKETBOLBeşiktaş'tan transfer yalanlaması
NBA'de John Wall iki yıl sonra sahalara döndü, Rockets ilk kez kazandı
BASKETBOLJohn Wall iki yıl sonra sahalara döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X